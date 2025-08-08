Hallan sin vida a la influencer y diseñadora Martha Nolan en un yate de lujo

La influencer y diseñadora irlandesa Martha Nolan-O’slatarra fue hallada muerta en un barco atracado en Long Island, en el estado de Nueva York, durante la medianoche del pasado 5 de agosto.
Según recogen medios estadounidenses como ABC News, la primera evaluación forense no muestra indicios de violencia, aunque la causa definitiva del fallecimiento sigue pendiente de un análisis más detallado.
La investigación ha quedado en manos del escuadrón de homicidios y de la Oficina del Médico Forense del Condado de Suffolk, que trabajan en esclarecer los hechos.
La alerta se activó tras una llamada al 911 realizada por un hombre que informó sobre una mujer inconsciente a bordo de una embarcación amarrada en el Montauk Yacht Club. Pese a los intentos del equipo sanitario por reanimarla, no fue posible revertir la situación.
Según recoge The New York Post, varios testigos, entre ellos capitanes del propio club náutico, aseguraron haber escuchado gritos durante la noche del lunes, horas antes del hallazgo del cuerpo. Desde el entorno local han manifestado su pesar por la muerte de Nolan, a quien describen como una persona muy apreciada en la comunidad.
Su madre, Elma Nolan, declaró en People sentirse conmocionada tras recibir la noticia a través de su hija menor, Jacqui, quien le informó de lo ocurrido el martes por la noche, visiblemente afectada.
En redes sociales también han aparecido mensajes de despedida, como el publicado por el amigo cercano de la diseñadora, Dylan Grace, quien escribió: “Soñamos a lo grande juntos, reímos más fuerte de lo que nadie podría entender, y construimos tanto de la nada. Estoy verdaderamente bendecido y agradecido de haberte tenido en mi vida. Te quiero mucho Mar. Vuela alto chica”.
Martha Nolan era la fundadora de East x East
Martha Nolan-O’slatarra, originaria de Carlow, al sur de Irlanda, era fundadora de la marca de moda sostenible East x East, especializada en ropa de baño para hombre y mujer. La propia firma destaca en su web su compromiso con una moda que no comprometa el medio ambiente.
Procedente de una familia dedicada a la agricultura, Nolan se trasladó a Estados Unidos para emprender su carrera en el mundo de la moda. En una entrevista concedida al Irish Independent, citada por People, expresó su determinación por abrirse camino en una industria difícil, guiada por su motivación empresarial.