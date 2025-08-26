Nuevos heridos en Los Charcos de Valleseco: barandillas sueltas, oxidadas, escaleras rotas y moho en rampas

La zona de ocio y baño de Los Charcos, en Valleseco, se ha saldado con nuevos heridos y diversos problemas de seguridad ocasionados entre los usuarios que acuden, durante los meses de verano, a darse un chapuzón en este enclave del litoral santacrucero. Entre los casos de accidentados, el último ha sido el de un joven que el pasado viernes se cortó el talón al subir por una de las barandillas de acceso al mar, lo que motivó su inmediato traslado al centro de salud de la Casa del Mar, donde recibió puntos de sutura.
Según denuncian los afectados, estos accidentes se deben al “mal estado” en que se encuentran dichas instalaciones, que presentan un “grave deterioro con barandillas sueltas, oxidadas, escaleras rotas y moho en las rampas de acceso al mar para personas con movilidad reducida, lo cual pone en riesgo a todos los que acuden. Estas deficiencias no son un detalle menor, sino un peligro real y constante”, alegan.
“Esta zona para el baño, que cuenta con plataformas diseñadas para lanzarse al agua y disfrutar en familia o con amigos, es un espacio que, en teoría, debía convertirse en un lugar seguro y atractivo para vecinos y visitantes, pero la realidad es muy distinta”, afirma uno de los usuarios.
Muchas de las personas que van a bañarse terminan con heridas considerables, algo que los propios socorristas de Cruz Roja que trabajan en esta zona calificaron de “feria de atracciones” ante el elevado número de accidentes en la zona. Además, afirmaron a DIARIO DE AVISOS que han procedido a clausurar varios de los accesos al mar y que han dado parte al Ayuntamiento capitalino, ya que se registra una media de tres accidentes diarios, en especial en las plataformas marítimas, derivadas del vaivén que producen las olas con la entrada o salida de barcos al muelle, además de los registrados en la rampa para minusválidos ante la presencia de moho.
Obra reciente
La zona de Los Charcos fue inaugurada en marzo de 2024, cuando la Autoridad Portuaria entregó la obra finalizada al Ayuntamiento de Santa Cruz, quien ahora es el encargado de su mantenimiento. Al respecto, fuentes municipales aseguraron ayer que el área de Servicios Públicos se encuentra realizando informes técnicos sobre estas infraestructuras, con el fin de solucionar problemas y garantizar la seguridad de los usuarios.
Por su parte, el padre de uno de los jóvenes heridos el pasado fin de semana ha alegado en las redes sociales que “el consistorio no ha tomado medidas efectivas para la mejor gestión del lugar, en el que aparte de los peligros que implica el deterioro de las instalaciones se suma, también, el de grupos de chicos de diferentes barrios que protagonizan frecuentes peleas en la zona”.
“Estando con mi hijo y sus amigos en este lugar, uno sufrió una herida en el pie que requirió tres puntos de sutura. Afortunadamente no fue más grave y tenía sus vacunas al día, pero el susto fue enorme. Ahora, en plenas vacaciones, debe guardar reposo durante diez días, con movilidad reducida y perdiéndose el inicio de la temporada deportiva con sus compañeros. Lo que debía ser un día de diversión se convirtió en un disgusto y en una limitación para él. Lo más increíble es que antes de finalizar el día, vimos a otro joven, de unos 16 años, en la misma situación, pero esta vez con la herida a media pierna”, explicó el afectado.
A juicio de este vecino, lo que ocurre en esta zona de baño de Santa Cruz es una “auténtica vergüenza, pues pese a las advertencias por parte de los socorristas y de los propios usuarios, no se ha hecho nada para reparar las instalaciones, que están en un estado lamentable, principalmente en el vallado y las escaleras de acceso al mar. No pedimos un favor, sino reclamamos respeto y seguridad, porque merecemos espacios dignos y seguros para disfrutar, tal y como se ha vendido el lugar hace poco más de un año. Es increíble que no haya un mantenimiento y una revisión frecuente de la zona y que se advierta, se cierre, precinte, cambie o se arregle lo que está mal para evitar poner en peligro a las personas”.
Cierre temporal
Cabe recordar que el pasado 3 de abril, el Ayuntamiento cerró temporalmente Los Charcos por riesgo de accidente, una situación derivada tras una inspección realizada por el Servicio Canario de Salud en la que se detectaron deficiencias centradas en los puntos de luz de los baños para personas con discapacidad; la necesidad de llevar a cabo una limpieza exhaustiva de los accesos al mar, ante la presencia de algas, tanto en el suelo como en las paredes, que generaba una superficie resbaladiza; se pedía eliminar la presencia de óxido de las barandillas; mejorar las condiciones de seguridad en las escaleras de acceso al mar; o los problemas de cableado, entre otras”.
En una comisión de control municipal celebrada días después, el concejal de Servicios Públicos, Carlos Tarife, dijo que de los 264 módulos de valla instalados en Los Charcos, 197 presentaban algún tipo de deficiencia, es decir, el 75% del total. Desde su inauguración, en esta zona de baño ya se han registrado numerosas incidencias.