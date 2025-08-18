Aparecen peces muertos en una zona de baño de Tenerife

La playa de El Bloque, en Santa Cruz de Tenerife, concretamente en Valleseco, se encuentra cerrada al baño tras detectarse un acúmulo de basura en el agua derivada del mar de fondo.
El Ayuntamiento capitalino procedió a izar la bandera roja en dicha zona costera, por la que hasta nuevo aviso queda prohibido el acceso al agua por motivos de seguridad sanitaria, a pesar de que los espacios públicos, como el solárium y el paseo, continúan abiertos a los ciudadanos.
Según explicaron fuentes municipales, el área de Sanidad del consistorio ha procedido a vetar el baño en El Bloque, también conocido como Acapulco, tras detectarse desde el pasado viernes un acúmulo de suciedad, entre las que figuran manchas de aceite o peces muertos.
Desde Sanidad de Santa Cruz de Tenerife señalaron que se han tomado muestras del agua y a lo largo de este martes probablemente ya se tenga un conocimiento mas profundo de la composición de esos restos, lo que permitirá precisar la composición y la calidad actual del agua para decidir si se reabre al baño o continúa cerrada.
La acumulación de residuos en El Bloque, apuntaron desde el Ayuntamiento, se debe a detectarse en superficie basura arrastrada por el mar de fondo, un fenómeno que se produce de forma periódica en determinadas zonas de baño ante las condiciones marítimas y que ha derivado en la decisión preventiva de tener que prohibirse el baño en dicha zona del litoral santacrucero.
No obstante, las mismas fuentes han afirmado que Los Charcos, anexa a El Bloque, si tiene bandera verde y se permite el acceso al mar de los usuarios. En la zona afectada, mientras, la bandera roja colocada ayer se mantendrá hasta que se conozcan los resultados de los análisis, lo que permitirá conocer si la calidad del agua ya es óptima para su reapertura.
La zona conocida como Acapulco-El Bloque, en Valleseco, se abrió al público en febrero del año 2023, cuando la Autoridad Portuaria de Santa Cruz entregó al Ayuntamiento chicharrero este nuevo espacio para el baño próximo al centro de la ciudad, dotándolo de servicios, mejores accesos al agua y espacios para el ocio.