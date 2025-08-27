El histórico CD Vera pasa por un momento dramático

Por Pedro Gómez Barreto. El histórico equipo portuense del CD Vera, a punto de cumplir 90 años de protagonismo en el fútbol regional de Tenerife, está pasando por uno de los momentos más dramáticos de su dilatada historia.
Hay que recordar que el histórico equipo azul ha protagonizado momentos gloriosos a lo largo de su historia para el futbol regional, ya que fue campeón de todas las categorías: Segunda regional, Primera regional y categoría Preferente, y ha militado varias temporadas en Tercera División.
Incluso participó en una liguilla de ascenso a la otrora Segunda División B, y también en eliminatorias de la Copa del Rey. Además fue campeón de la Copa Heliodoro Rodríguez López y llegó a contar con un equipo de categoría juvenil en la División de Honor.
En sus filas militaron futbolistas de gran calado como Luis Molowny, entre otros, jugador y entrenador del Real Madrid, y Diego Rodríguez, defensa internacional de la selección española que defendió, entre otros, los colores del CD Tenerife, Real Betis y Sevilla FC.
A lo largo de su historia, el CD Vera, que lo han hecho grande sus directivos y su gran afición, tiene el mérito de haber trabajado en la construcción del viejo campo de fútbol de La Vera, al lado del barranco, y que por causa de un temporal el agua se desbordó y lo arrasó por completo. Eso fue motivo para que el recordado Salvador Ledesma y su junta directiva acometieran de su bolsillo, con la ayuda de muchos aficionados, la reconstrucción del viejo campo, que tuvo que ser demolido por verse afectado por la prolongación de la autovía TF-4 y cuya nueva instalación, el Nuevo Salvador Ledesma, fue construido en La Higuerita, en Puerto de la Cruz.
Ayuda urgente para el CD Vera
El terreno es patrimonio del CD Vera y así lo ha hecho saber su actual presidente, Jesús Hernandez Hernández, que lleva colaborando junto con su familia 31 años, de los que los últimos 27 lo ha hecho como máximo mandatario, contando con el apoyo de su hijo y secretario del club, Susi Hernández.
El presidente del CD Vera reclama la ayuda de todos. “Estamos en un mal momento porque el césped artificial que fue colocado en 2007 ya está agotando su etapa de uso y se encuentra deteriorado, por lo que requiere una urgente solución. Somos un club humilde que está mantenido por sus socios, y por alguna empresa que nos echa una mano. A pesar de que esta instalación es de nuestra propiedad, siempre se ha puesto a disposición de cualquier otro club que lo haya necesitado”.
La Comisión de Campos de la Federación Interinsular de Fútbol de Tenerife ha emitido un informe desfavorable a la designación del Nuevo Estadio Salvador Ledesma para que se disputen partidos oficiales por el “riesgo de lesiones de jugadores y árbitros”, por lo que se reclama una urgente solución.
Esa petición urgente ha sido puesta en conocimiento del Ayuntamiento de Puerto de la Cruz, que está valorando la situación para actuar de inmediato, contando con el asesoramiento de la Federación Tinerfeña de Fútbol.
Arranca la competición
El tiempo pasa y el próximo fin de semana se disputará la primera jornada de la Primera Categoría Regional, Grupo primero, donde milita el CD Vera, al que le toca recibir al Unión Tejina, en encuentro programado para las 18.00 horas del próximo sábado día 30 de agosto.
El presidente del CD Vera comenta que están haciendo todo lo posible para buscar la mejor solución. “Necesitamos de manera urgente el apoyo de todos, de las administraciones públicas, Gobierno de Canarias, Cabildo de Tenerife, Ayuntamiento del Puerto de la Cruz y de la propia Federación Tinerfeña de Fútbol. No solo hablo del primer equipo, sino también de la familia deportiva del fútbol base y de los equipos de fútbol femenino, que suponen unos 130 deportistas. Honestamente por historia, y ahora que estamos en esta crítica situación, pedimos comprensión y apoyo para que la historia de nuestro Club Deportivo Vera siga adelante”.
Panorama incierto, para el CD Vera por lo que habrá que estar atentos a ver cuál es el desenlace, ya que reemplazar el césped artificial es una inversión importante y el club portuense no puede hacer frente a un gran gasto. Los jugadores merecen seguir compitiendo y hacer valer la importancia de este histórico club en el fútbol regional tinerfeño.