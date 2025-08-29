Arde un coche en la TF-5: “Hay una gran humareda”

El incendio de un coche en la Autopista de Tenerife Norte (TF-5) provoca este mediodía importantes retenciones en la vía.
Los conductores que circulaban por la TF-5 se han visto alertados por una columna de humo negro a la altura de Los Naranjeros, en Tacoronte, dirección Santa Cruz.
Según ha confirmado el 112 Canarias a este periódico, se trata de un vehículo que ha comenzado a arder y efectivos de Bomberos de Tenerife se han desplazado de inmediato al lugar de los hechos, donde trabajan para sofocar las llamas.
A pesar de los daños, afortunadamente no hay que lamentar daños personales.
En el incidente también intervienen agentes de la Guardia Civil y personal de Carreteras del Cabildo de Tenerife.
Se ruega máxima precaución y paciencia a los conductores que circulen a esta hora por la vía ante las retenciones registradas a causa del incendio.