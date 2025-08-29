sucesos

Arde un coche en la TF-5: “Hay una gran humareda”

Se ruega máxima precaución a quienes circulen por la vía ante las retenciones que se están produciendo
El incendio de un coche en la Autopista de Tenerife Norte (TF-5) provoca este mediodía importantes retenciones en la vía.

Los conductores que circulaban por la TF-5 se han visto alertados por una columna de humo negro a la altura de Los Naranjeros, en Tacoronte, dirección Santa Cruz.

Según ha confirmado el 112 Canarias a este periódico, se trata de un vehículo que ha comenzado a arder y efectivos de Bomberos de Tenerife se han desplazado de inmediato al lugar de los hechos, donde trabajan para sofocar las llamas.

A pesar de los daños, afortunadamente no hay que lamentar daños personales.

En el incidente también intervienen agentes de la Guardia Civil y personal de Carreteras del Cabildo de Tenerife.

Se ruega máxima precaución y paciencia a los conductores que circulen a esta hora por la vía ante las retenciones registradas a causa del incendio.

