El 112 actualiza la información del incendio en un edificio en Santa Cruz de Tenerife

El incendio registrado esta mañana, sobre las 10:00 horas, en una vivienda de la calle Almirante Díaz Pimienta, en Santa Cruz de Tenerife, ha dejado cuatro personas afectadas por inhalación de humo.
El Servicio de Urgencias Canario (SUC) asistió a una mujer de 62 años, que presentaba intoxicación de carácter moderado, y fue trasladada en una ambulancia medicalizada al Hospital Universitario Nuestra Señora de La Candelaria.
Asimismo, se atendió a tres menores de edad. Un adolescente de 14 años y dos niños de 10 años resultaron con intoxicaciones leves. Todos fueron trasladados al mismo hospital: uno en ambulancia medicalizada y los otros dos en ambulancias de soporte vital básico.
El Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 1-1-2 activó los recursos necesarios tras recibir la alerta.
Los bomberos del Consorcio de Tenerife extinguieron el fuego declarado en la cocina de la vivienda, situada en la primera planta de un edificio de cuatro alturas, y realizaron labores de ventilación.
En el operativo participaron también la Policía Local, que instruyó diligencias, además de la Policía Nacional y Protección Civil, que colaboraron en la emergencia.