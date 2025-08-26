Una de las últimas personas que vio con vida a Jay Slater regresa, de forma macabra, a Tenerife: “Es repugnante”

Una de las últimas personas que vio con vida a Jay Slater ha regresado de forma extraña al Airbnb de Tenerife desde donde desapareció el adolescente, tras negarse a declarar en la investigación sobre su muerte.
Stephen Roccas, conocido como Rocky, se alojaba en la remota cabaña de montaña de Masca con Jay Slater y el traficante de drogas condenado Ayub Qassim, de 31 años, la noche en que el joven de 19 años desapareció en el bosque, según narra el Daily Mail.
Pero mientras Qassim prestó declaración por videoconferencia, Roccas se negó rotundamente a participar, a pesar de varios intentos de citarlo como testigo.
Ahora, en una acción calificada de “repugnante” por la devastada madre de Jay, Debbie Duncan, Roccas ha publicado un vídeo de nueve segundos en el que aparece de pie frente a la misma cabaña donde su hijo fue visto por última vez con vida.
Vestido con una camiseta del West Ham, Roccas enfoca la misma vista de la montaña que Jay Slater vio antes de desaparecer, añadiendo solo la leyenda: “Vistas”, junto con dos emojis de fuego y uno de una montaña.
El clip, publicado en las redes sociales a principios de este mes, estaba acompañado de una canción llamada 25 Squares del artista de rap Big Bank y ha desencadenado una furiosa reacción en Internet, así como nuevas preguntas sobre la decisión de Roccas de permanecer en silencio durante la investigación.
Un seguidor escribió: “¿Qué intentas demostrar, Rocky? ¿Esto es de mal gusto?”, mientras que otro añadió: “Esto es un poco enfermizo”.
Roccas no respondió a las críticas, sino que contestó a cada comentario con un único emoji interrogativo.
Cuando se le informó sobre las imágenes, la madre de Jay Slater, Debbie, dijo: “¿Qué está tratando de hacer? ¿Restregárnoslo en la cara? ¿Por qué ha vuelto allí? ¿Para qué? ¿Qué está tratando de demostrar? No lo entiendo”.
Jay había sido invitado al Airbnb por Qassim y Roccas, y pasó la noche con ellos en el alquiler rural de Masca.
El aprendiz de albañil les dijo más tarde a los dos hombres que se dirigía de vuelta a su hotel, pero nunca llegó. Su cuerpo fue encontrado en un barranco por los equipos de rescate casi un mes después.