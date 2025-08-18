Jorge Blass vuelve a Canarias con nuevo espectáculo, ‘Ilusionarte’

El ilusionista Jorge Blass (Madrid, 1980) regresa a Canarias con nuevo espectáculo, Ilusionarte, un viaje mágico que combina arte, emoción y tecnología de vanguardia, una constante en los espectáculos que idea el madrileño.
Tras el éxito de sus anteriores propuestas en el Archipiélago, como Flipar, con la que se presentó en las Islas el pasado año, uno de los magos más innovadores del panorama actual propone ahora “una experiencia visual y sensorial única” que recorrerá seis escenarios canarios durante el próximo mes de septiembre, con cuatro de las fechas, y también noviembre, con dos.
Atlántico Producciones es la productora isleña que trae el show, en una iniciativa que cuenta con el apoyo del Instituto Canario de Desarrollo Cultural (ICDC), del Gobierno autonómico.
El itinerario de Jorge Blass comenzará el próximo 17 de septiembre en Tenerife, en el Teatro Leal de La Laguna (20.00 horas), y continuará el 19 en el Auditorio Infanta Leonor de Arona (20.30 horas). El 20 de septiembre recalará en los Multicines Atlántida de Lanzarote (20.30) y el 21, en Gran Canaria, en el Centro Cultural Federico García Lorca de Ingenio (20.00 horas).
En noviembre, Ilusionarte llegará a Fuerteventura el día 22, en el Auditorio Insular (20.00), y culminará el día 23 en el Teatro Víctor Jara de Vecindario, en Gran Canaria (19.30). Las entradas para todas las funciones ya están disponibles en el enlace web https://www.atlanticoproducciones.com/jorge-blass y también en las taquillas oficiales de cada recinto.
SORPRENDER
Reconocido internacionalmente por su enfoque contemporáneo de la magia, Blass mezcla la ilusión con el storytelling, los efectos digitales y una puesta en escena hipnótica e impecable. Ilusionarte promete sorprender tanto a quienes lo siguen desde hace años como al público más joven. Es un espectáculo familiar, “pero diseñado con la elegancia y profundidad que solo Blass puede ofrecer”.
Ilusionarte ha sido concebido como mucho más que un show de magia. Según el propio Jorge Blass, “no es un truco, es un arte; una declaración de amor a la magia y a la capacidad de asombro que todos llevamos dentro”. En el espectáculo, detallan sus promotores, el público no solo observa, participa, fantasea y se deja llevar por efectos imposibles, en una escenografía minimalista que potencia lo esencial: la emoción de creer.