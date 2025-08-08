Kim Simmons presenta el 15 de agosto en Tacoronte ‘Free, salir es posible’, el film documental sobre su vida

Kim Simmons presentará el 15 de agosto (21.00 horas) el documental sobre su vida, Free, salir es posible, en el 90’s Pub de Tacoronte -Carretera General Tacoronte-Tejina, 2). La cita incluye la proyección del film y un concierto que se irá intercalando a lo largo de un coloquio con el público. El repertorio contempla la banda sonora del documental y la presentación de dos canciones inéditas.
Free, salir es posible está dirigido por Kiko Castro, quien acompaña a la artista en la batería, en una banda compuesta también por el guitarrista napolitano Nico Amalfitano y el bajista Ramón Castrillo. Las entradas pueden adquirirse en la sala al acceder al concierto o de forma anticipada por Internet en la plataforma Tickety.
El documental es un grito de libertad que narra la experiencia vital de la cantante. Las canciones hacen referencia al camino que siguió Simmons hacia la libertad y la conquista de su voz tras superar una durísima experiencia de violencia de género y convertirse en una mujer libre, segura de sí misma, sin complejos y, sobre todo, sin miedo. Las letras van firmadas por la propia intérprete y la música es de Kiko Castro. Todo ello, acompañado de la voz de la cantante, que destaca por su potencia vocal y versatilidad.
El repertorio de Free, salir es posible se caracteriza por su capacidad para abordar distintos estilos, que transitan desde el pop con influencias del jazz al blues, pasando por el swing o el funk. “Este trabajo tiene claramente influencias jazzísticas, pinceladas de funk, blues y soul, que son los estilos que llevo dentro”, señala Kim Simmons.
La banda sonora de Free, salir es posible incluye un álbum cuya elaboración está en fase de conclusión como disco de estudio que se irá presentando tema por tema. Actualmente, se han publicado en la plataforma Vevo dos sencillos pertenecientes a este trabajo discográfico, los correspondientes a los temas Don’t be afraid y Message in my life.