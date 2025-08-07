La Aemet actualiza la previsión en Canarias y da la última hora de la ola de calor: “Se intensifica este jueves”

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha actualizado la previsión del tiempo en Canarias para este jueves. Asimismo, ha dado la última hora de la ola de calor que previsiblemente “se intensificará” en las próximas horas en buena parte del país, incluidas las Islas, donde se mantienen los avisos amarillos y naranjas ante el episodio de altas temperaturas, que alcanzará el fin de semana su punto más crítico.
La Aemet lo confirma: habrá repunte térmico
La Aemet advierte de un nuevo repunte térmico en Canarias este jueves, con temperaturas que superarán los 34ºC en varias zonas del Archipiélago. El calor afectará sobre todo a las medianías orientadas al sur, este y oeste, aunque tampoco se descarta que se alcancen estos valores en las medianías del norte. La situación será especialmente crítica en el interior sur de Gran Canaria, donde se podrán superar los 38ºC de forma local.
A este episodio de altas temperaturas, se suma que las mínimas se mantendrán anormalmente elevadas, en torno a los 25-27ºC, lo que dificultará el descanso nocturno en las zonas más afectadas. En medianías, los valores podrían incluso no bajar de los 26-28ºC, agravando la sensación térmica.
Cielos despejados y calima en el aire
La predicción de la Aemet señala que los cielos estarán en general despejados, aunque podrían registrarse intervalos nubosos en las franjas costeras del norte. Además, una calima ligera afectará a Lanzarote, Fuerteventura y a las medianías del resto de las Islas, reduciendo la visibilidad y contribuyendo a aumentar la sensación de bochorno.
Así, las temperaturas experimentarán un ligero a moderado ascenso, especialmente en las mínimas, que se mantendrán altas durante todo el día y la noche.
Viento alisio reforzado y rachas fuertes
El viento alisio soplará con intervalos de fuerte intensidad en las costas noroeste y sureste, donde podrían producirse rachas muy fuertes a partir de la tarde.
En el suroeste de las islas montañosas predominarán las brisas, mientras que en las cumbres se espera viento flojo a moderado del este y nordeste.
Avisos de la Aemet en Canarias
El estado de los avisos que se han activado en Canarias en las últimas horas es el siguiente: Gran Canaria sigue en aviso naranja y Tenerife, La Palma, La Gomera y El Hierro, en amarillo.
Paralelamente, el Gobierno de Canarias ha declarado la situación de alerta en Gran Canaria por riesgo de incendios forestales, debido a las altas temperaturas, y la prealerta por temperaturas máximas en toda la provincia occidental.