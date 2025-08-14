La Aemet adelanta cómo estará el tiempo en Canarias este viernes festivo

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) pronostica para este viernes en Canarias cielos poco nubosos, con intervalos de nubes medias en la provincia oriental y nubosidad de evolución en horas centrales sobre Las Cañadas, en Tenerife.
En el norte de las islas, por debajo de los 500 a 1.000 metros según la isla, se espera predominio de cielos nubosos, especialmente a primeras y últimas horas. También habrá calima ligera, que afectará principalmente a medianías y zonas altas.
Las temperaturas se mantendrán con pocos cambios o en ligero descenso en medianías, más acusado en los valores mínimos, mientras que las máximas alcanzarán los 34 ºC en medianías orientadas al sur y oeste de Gran Canaria y superarán los 30 ºC en zonas del sur, este y oeste de otras islas.
El viento será de componente noreste moderado, con intervalos de fuerte en litorales sureste y noroeste, así como en la vertiente sur de Anaga. En las costas suroeste predominarán las brisas, mientras que en cumbres de las islas occidentales soplará flojo a moderado de componente oeste o suroeste, según la zona.
En el mar predominará la componente norte o noreste, fuerza 4 o 5, arreciando temporalmente a 6 en el sureste y oeste, con marejada o fuerte marejada en esas zonas. En el norte habrá marejadilla o marejada y mar de fondo del norte de 1 a 2 metros. En la costa sur, mar de fondo del suroeste en torno a 1 metro, disminuyendo.
El tiempo por islas
- Tenerife: Poco nuboso o despejado, con nubes de evolución sobre Las Cañadas. Máximas sobre los 30 ºC en vertientes sur, este y oeste.
- La Gomera: Poco nuboso o despejado, nuboso en el norte por debajo de 700-800 metros. Máximas sobre los 30 ºC en la vertiente sur.
- La Palma: Poco nuboso o despejado, con cielos nubosos en norte y este por debajo de 900-1.000 metros. Máximas sobre los 30 ºC en medianías del oeste.
- El Hierro: Poco nuboso o despejado, nuboso en el nordeste por debajo de 700-800 metros. Máximas sobre los 30 ºC en vertientes sur, este y oeste.
- Gran Canaria: Poco nuboso con nubes medias; en el norte, nuboso por debajo de 500-600 metros. Máximas de hasta 34 ºC en medianías sur y este, y localmente en la cuenca de Tejeda.
- Fuerteventura: Intervalos de nubes medias y cielos nubosos en litorales este y oeste a primeras horas. Calima ligera. Máximas locales de 32 ºC en el sur.
- Lanzarote: Intervalos nubosos, con predominio de cielos nubosos en litorales oeste y norte a primeras y últimas horas. Calima ligera. Máximas sobre los 30 ºC en el sureste.
Alertas y recomendaciones
La mala mar, con olas de hasta dos metros de altura en las costas suroeste, sur y sureste de El Hierro, La Gomera, Tenerife y Gran Canaria, se suma al episodio de altas temperaturas y ligera calima, por lo que la Dirección General de Emergencias del Gobierno de Canarias ha declarado la situación de prealerta por fenómenos meteorológicos adversos en aplicación del Plan por Riesgos de Fenómenos Meteorológicos Adversos (PEFMA).
Además, ante la persistencia del aire seco y cálido en las zonas forestales, se mantiene la alerta máxima por riesgo de incendios forestales en Gran Canaria, Tenerife, La Gomera, El Hierro y La Palma, en aplicación del Plan Especial de Protección Civil y Atención de Emergencias por Incendios Forestales de la Comunidad Autónoma de Canarias (INFOCA).
El Gobierno de Canarias recuerda que este episodio de calor continuará, acompañado de ligera calima y humedad relativa inferior al 30 %. Entre las recomendaciones, se incluye extremar las precauciones en las costas afectadas por el mal estado de la mar, evitar bañarse en playas sin vigilancia, respetar las indicaciones de los socorristas y posponer actividades náuticas.
En relación al calor y la calima, se aconseja no realizar ejercicio físico en las horas centrales del día, permanecer en lugares frescos, hidratarse con frecuencia, protegerse del sol, hacer comidas ligeras y evitar el alcohol. También se insiste en proteger a personas mayores y menores, y, ante enfermedades respiratorias, mantener puertas y ventanas cerradas.
Para prevenir incendios forestales, se pide no arrojar colillas, fósforos ni desperdicios en zonas arboladas; no lanzar fuegos artificiales en áreas de riesgo; mantener limpias las parcelas y evitar acampar fuera de las zonas autorizadas. Ante cualquier avistamiento de humo o fuego, se debe llamar al 112.