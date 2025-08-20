La tinerfeña Amanda Graner y Utsav K llevan al L’HIFF barcelonés ‘The Goodbye’

La actriz tinerfeña Amanda Graner y Utsav K, el dúo detrás de la serie web The Goodbye, acaban de anunciar que su proyecto audiovisual, producido por Muvifair, participará en el L’HIFF (Love & Hope International Film Festival), que se celebra del 1 al 4 de octubre en Barcelona.
The Goodbye, que se exhibirá en el certamen el 4 de octubre en el Cine Maldà, es una serie web que fue lanzada el pasado 5 de mayo en plataformas online como YouTube e Instagram. La serie sigue a Chloe García, interpretada por Amanda Graner, y Armaan Kohli, encarnado por Utsav K, en el último viaje al aeropuerto antes de que Chloe deje Los Ángeles para volver a España, dejando atrás los sueños que le quedan por cumplir y quizás algo más que una amistad.
La serie, que consta de 12 capítulos en formato vertical, fue diseñada para poder verla desde el teléfono móvil. Los episodios oscilan entre los 50 segundos y los dos minutos de duración. Esta no es la primera candidatura a la que opta The Goodbye, puesto que será también proyectada en México, en el Tijuana Vertical Film Festival, que tendrá lugar entre los días 28 y 31.