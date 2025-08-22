Las Palmas de Gran Canaria se une al pique de la Navidad: gastará más de 230.000 euros en nuevos adornos

Solo unos días después de que Santa Cruz de Tenerife anunciara su árbol de Navidad de 50 metros de altura, uno de los más grandes del país, Las Palmas de Gran Canaria ha comunicado que gastará 236.256 euros en la compra de una nuevos elementos decorativos para la iluminación navideña.
Coalición Canaria ha mostrado su rechazo mediante un duro comunicado: “En Las Palmas de Gran Canaria parece que no hay límite presupuestario cuando se trata de fiestas, como el carnaval, navidad o celebraciones en los distritos. Sin embargo, cuando hablamos de limpieza, de zonas verdes, de playas, de alumbrado público o de atender la crisis social que sufre la ciudad, siempre hay excusas y limitaciones”.
En principio, esa inversión iría destinada a adquirir un árbol de 10 metros de altura, bolas transitables, conos gigantes, un nacimiento en 3D, un ángel trompeta de seis metros, varios árboles tridimensionales y una estrella fugaz, todos ellos con tecnología LED.
El árbol de Navidad de Santa Cruz
Pese a estar aún en pleno verano, diferentes ayuntamientos de Canarias se preparan ya para las fiestas navideñas y, sobre todo, la decoración de sus calles.
Esta misma semana, el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife anunció que la capital insular disfrutará del árbol de Navidad más grande de España. Será luminoso, su alquiler costará 100.000 euros y, ubicado en el lago de la Plaza de España, tendrá una altura de 50 metros. El problema es que esta medida ya ha sido superada los dos últimos años en otras tantas ciudades.
Cada año, diferentes ciudades y pueblos de España compiten por presumir del árbol de Navidad más grande. No solo se trata de adornos y luces, sino de auténticos símbolos que atraen a miles de visitantes y generan un gran impacto turístico y económico. Vigo, Granada y Cartes (Cantabria) se han convertido en referentes de esta rivalidad festiva.
En el sur de España, el centro comercial Nevada Shopping, situado en Armilla, muy cerca de Sierra Nevada, ostenta el título de árbol de Navidad más alto del país. Con 57 metros de altura, este gigante iluminado se ha convertido en una atracción para locales y turistas que acuden a disfrutar de las compras y del ambiente navideño en la capital granadina.