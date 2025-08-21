El árbol de Navidad de Santa Cruz no será el más alto de España: ya lo superan, al menos, dos

Esta misma semana, el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife anunció que la capital insular disfrutará del árbol de Navidad más grande de España. Será luminoso, su alquiler costará 100.000 euros y, ubicado en el lago de la Plaza de España, tendrá una altura de 50 metros. El problema es que esta medida ya ha sido superada los dos últimos años en otras tantas ciudades.
El alcalde, José Manuel Bermúdez, subrayó que “Santa Cruz lleva años apostando por una Navidad que sea un referente en Canarias y por eso trabajamos con mucha antelación para que todo esté listo en tiempo y forma”. Además, destacó que el alumbrado no solo embellece la ciudad, sino que también impulsa el comercio, la hostelería y el turismo local.
El concejal de Servicios Públicos Carlos Tarife fue más allá: “Será la gran novedad de estas fiestas, un reclamo que atraerá a visitantes y turistas y que hará que hasta el alcalde de Vigo tenga que venir a Santa Cruz para ver la mejor iluminación del país“
La pelea por tener el árbol de Navidad más grande
Cada año, diferentes ciudades y pueblos de España compiten por presumir del árbol de Navidad más grande. No solo se trata de adornos y luces, sino de auténticos símbolos que atraen a miles de visitantes y generan un gran impacto turístico y económico. Vigo, Granada y Cartes (Cantabria) se han convertido en referentes de esta rivalidad festiva.
Cartes (Cantabria): el gigante de 65 metros
El pequeño municipio cántabro de Cartes se convirtió ya en 2023 en protagonista nacional al instalar un árbol de Navidad de 65 metros, considerado uno de los más altos de Europa.
Su estructura, levantada con andamios y recubierta por miles de metros de luces LED, atrajo a decenas de miles de visitantes en las pasadas navidades. Para un pueblo de apenas 6.000 habitantes, este proyecto se transformó en un reclamo turístico sin precedentes.
En 2024, la villa decidió innovar y sustituyó el árbol por un espectacular Papá Noel volador, pero el recuerdo de aquel coloso sigue vivo como uno de los hitos más sorprendentes de la Navidad en España.
Granada (Nevada Shopping – Sierra Nevada): 57 metros de ilusión
En el sur de España, el centro comercial Nevada Shopping, situado en Armilla, muy cerca de Sierra Nevada, acoge otro de los árboles más imponentes del país. Con 57 metros de altura, este gigante iluminado se ha convertido en una atracción para locales y turistas que acuden a disfrutar de las compras y del ambiente navideño en la capital granadina.
La instalación destaca por su espectacular iluminación y por ser uno de los primeros en rivalizar directamente con Vigo en la carrera por liderar la Navidad española.
Por su parte, el de Vigo alcanzó el año pasado los 44 metros, por lo que, de repetirse, sí sería más alto el de Santa Cruz.