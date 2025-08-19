Loro Parque busca a niños y niñas ‘directores’ para participar en un proyecto educativo

Un año más, Loro Parque y Poema del Mar inician la búsqueda de sus nuevos niños directores. En este proyecto educativo, los participantes harán un recorrido por todos los departamentos de estos centros de conservación de la biodiversidad, aprendiendo de las labores diarias que realizan sus profesionales.
Los aspirantes deben ser niños o niñas residentes en Tenerife, en el caso de Loro Parque, o en Gran Canaria, en el caso de Poema de Mar, y tener entre 8 y 12 años. La creatividad, las ganas de aprender y la pasión por la naturaleza y los animales serán requisitos indispensables.
Para participar deben grabar un vídeo de 3 minutos, como máximo, explicando por qué son los candidatos ideales para el puesto. En el mismo deben abordar aspectos como la importancia de ambos centros para la protección de la naturaleza, su amor por los animales y el medioambiente e ideas sobre cómo Loro Parque y los niños pueden contribuir más a la conservación de la fauna y del medioambiente.