La mejor pizza de Canarias se come en Tenerife: “irresistible”, por solo 13 euros y lleva mayonesa

El II Campeonato de Pizzas de España, celebrado en el espacio Yellow Park, en Barcelona, despertó muchos nervios y emociones por conocer la mejor pizza del país. En su segunda edición resultó como ganador Baldoria, por ‘Búfala Fest’, pizzería que se encuentra en Madrid.
Este alimento trasciende fronteras y culturas con su sencilla combinación de masa, salsa de tomate, queso y una variedad casi infinita de ingredientes, logrando conquistar los paladares más exigentes. Uno de los platos más amados y disfrutados globalmente, con una historia que continúa evolucionando a medida que nuevas generaciones de comensales le dan su propio toque.
Las mejores pizzas de Canarias
La pizza Il 4 Napoletano, de pizzería Oro di Napoli, ubicado Los Cristianos, Arona (Tenerife), se consolida como la mejor pizza de Canarias. Compuesta por agua, harina, sal, levadura, porchetta ariccia, patate saltate, provola y mayonesa al limón. “Pensamos en ofrecer una pizza con un producto típico italiano como la porchetta aderezada con una mayonesa de limón que recuerda los sabores de la costa de Amalfi. Para el nombre, en cambio, nos inspiramos en una tradición napolitana “la smorfia”, en la que el 4 representa el cerdo”. Con un precio de 13 euros.
La segunda y tercera pizza mejor, en Tenerife y El Hierro
En segunda posición, la Diávola, de pizzería Napulé en Adeje (Tenerife). Ingredientes: Harina, agua, sal ,levadura, salsa de tomate, parmesano, mozzarella Fior di latte, aceite de oliva virgen extra, salami picante y albahaca. “He decidido concursar con la Diávola porque para mí es simple pero resuelta y elegante. Una de mis favoritas, porque resalta el sabor de cada ingrediente utilizado y el toque picante hace que el gusto te permanezca en el paladar”. Con un precio de 9,90 euros.
Y en tercer puesto en Canarias, la Bimbache, de pizzería Amore Mío (El Hierro). Compuesta por los siguientes ingredientes: Salsa de tomate triturado y cebolla, pimiento, ajo, tomillo, orégano, aceite de oliva, sal, queso herreño ahumado, higos, tunos y almendras. “Con esta pizza queremos hacer un homenaje a lo nuestro: El Hierro.
Como su propio nombre indica, Bimbache es el nombre que reciben los primeros aborígenes que habitaban en la isla. Está pizza está elaborada con productos autóctonos, como el queso ahumado, el higo pasado, el tuno (también conocido como higo pico) y las almendras, todos estos productos de la tierra. Hacemos esta propuesta con el fin de que disfruten de esta explosión de sabores tradicionales que nos hacen recordar a nuestros antepasados”. Con un precio de 14 euros.