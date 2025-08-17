Mueren dos influencers de viajes durante una ruta: “Un final devastador para su historia de amor”

Stacey Tourout y Matthew Yeomans, dos influencers canadienses de 31 años, habían convertido su pasión por los viajes en un estilo de vida. Recorrieron el mundo en una “minicasa rodante”, un Toyota Chinook 4×4 que ellos mismos adaptaron y que se convirtió en el centro de su proyecto. Bajo el nombre Toyota World Runners, abrieron un canal en YouTube vinculado a una cuenta de Instagram donde compartían sus experiencias, acumulando ya más de 200.000 seguidores.
Sin embargo, su última aventura en Columbia Británica terminó en tragedia: el vehículo se precipitó por un acantilado, lo que provocó la muerte de la pareja.
El equipo de búsqueda y rescate de Kaslo (SAR) informó que el pasado 7 de agosto, a las 6:30 de la tarde, recibieron un aviso sobre un grave accidente ocurrido en las inmediaciones del lago Trout, en la zona de Silver Cup Ridge, dentro de la cordillera Purcell. Según el comunicado oficial, se desplegaron dos equipos terrestres apoyados por cuatriciclos para agilizar el acceso y se sumó un helicóptero con piloto local para colaborar en las labores. Dada la magnitud del siniestro y las pocas horas de luz restantes, la ayuda aérea resultó fundamental.
Uno falleció en el lugar, el otro en el hospital
El equipo de rescate (SAR) explicó que, al llegar al punto del siniestro, encontraron a una de las víctimas sin vida, mientras que la otra persona fue hallada a cierta distancia del vehículo, desorientada y con heridas de gravedad.
Según el comunicado, la persona herida fue estabilizada y trasladada en helicóptero al Hospital de Nakusp, donde finalmente murió esa misma noche.
Por su parte, los efectivos del SAR de montaña, junto con la Real Policía Montada de Canadá (RCMP) y el forense, se encargaron de la recuperación del segundo cuerpo, que permanecía en el interior del vehículo, y lo trasladaron hasta Kaslo.
Un amigo presenció el accidente
El relato de Colin Stuart, amigo cercano de la pareja, ha sido fundamental para esclarecer cómo ocurrió la tragedia. Stuart se encontraba con ellos en el momento en que el vehículo se precipitó por el acantilado. Intentó socorrerlos, pero ante la gravedad de la situación tuvo que tomar una dura decisión: abandonar el lugar del siniestro para recorrer en su propio coche unos 25 kilómetros hasta Trout Lake, donde consiguió un teléfono prestado con el que pudo alertar al 911.
El accidente le ha dejado una huella profunda, algo que él mismo compartió en sus redes sociales:
“Esta semana viví el capítulo más triste de mi vida. Como muchos saben, Matthew y Stacey ya no están con nosotros; yo estaba allí cuando sucedió e hice todo lo posible por salvarlos. Fueron las 20 horas más duras que he enfrentado, con decisiones tremendamente difíciles. Lamento todo el dolor que esto haya causado; es una gran pérdida para la comunidad off-road y, aún más, para la familia y amigos de Matthew y Stacey”.
Los familiares de las víctimas agradecieron públicamente el esfuerzo de Stuart y reconocieron que hizo todo lo posible por ayudar a los influencers.