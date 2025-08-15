Ninguna empresa se presenta a la licitación del teatro Baudet

La licitación que había sacado el Cabildo de Tenerife para las obras de consolidación del antiguo teatro y cine Baudet, en el municipio de Santa Cruz, ha quedado desierta al concluir el plazo establecido y no presentarse ninguna empresa, según se recoge en el expediente publicado en la Plataforma de Contratación. Desde el Cabildo informaron ayer de que se están dando los pasos para una nueva licitación.
La Corporación insular había sacado a licitación este proyecto a inicios del pasado julio con un presupuesto base de 1.866.954 euros y un plazo de ejecución de doce meses con el objetivo de acometer una serie de intervenciones urgentes, en una primera fase, para frenar el deterioro del edificio y preservar el valor arquitectónico y cultural de este inmueble, ubicado en un edificio de la avenida Islas Canarias y propiedad de la Corporación insular desde el año 1999, pero que lleva cerrado desde los años 80 del pasado siglo.
En concreto, las principales actuaciones previstas eran la rehabilitación estructural e impermeabilización de cubiertas, demoliciones controladas de elementos dañados, restauración de fachada y protección de cerchas, y documentación de elementos originales.
La obra contaba con el informe del Servicio Administrativo de Patrimonio Histórico del Cabildo de Tenerife de fecha 27 de diciembre de 2024, relativo a la viabilidad del proyecto. Y, asimismo, consta el informe favorable de la Gerencia Municipal de Urbanismo del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, de fecha 8 de abril de 2025.
INAUGURADO EN 1944
El teatro Baudet, que fue inaugurado el 25 de mayo de 1944 como uno de los primeros proyectos del arquitecto tinerfeño José Enrique Marrero Regalado, es “un icono de la época de los grande cines que se ha preservado hasta nuestros días. En la construcción de su anfiteatro se utilizaron los mismos materiales de vigas remachadas que en la Torre Eiffel y, a lo largo de su historia, como edificio, ha tenido varios usos”, resaltó el consejero de Cultura y Museos de Tenerife, José Carlos Acha, cuando salió la licitación.
Sin embargo, tras cerrar definitivamente sus puertas, en los años 80 del pasado siglo, “el tiempo y las inclemencias meteorológicas han ido deteriorando sus instalaciones, hasta tal punto que ya en el mandato pasado era necesario abordar un proyecto de restauración de sus cubiertas y pilares para evitar su progresiva destrucción. En esta tesitura, hemos impulsado la inversión en este proyecto que nos permitirá recuperar un espacio que se dedicará a la cultura en todos los aspectos al poder convertirse en un espacio polivalente”.