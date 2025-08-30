Atento si buscas trabajo: ofrecen 65 nuevos puestos en Tenerife

La Sociedad de Desarrollo de Santa Cruz de Tenerife, a través de su Agencia de Colocación, gestiona 42 nuevas ofertas de trabajo que suman un total de 65 vacantes.
Las personas interesadas en acceder a estos trabajos deben consultar los requisitos y procedimientos de inscripción en la web www.empleasantacruz.com.
Desde la entidad se recomienda mantener actualizado el perfil con la información académica y laboral disponible, ya que los plazos de cierre de las ofertas varían y casi a diario se incorporan nuevas oportunidades laborales en la plataforma.
Ofertas de trabajo
Entre las nuevas ofertas, destacan 12 plazas para auxiliar de enfermería, 10 puestos de personal de limpieza, 6 para auxiliares de ayuda a domicilio y 5 vacantes en lavandería dirigidas a personas con certificado de discapacidad.
También se gestionan puestos en el ámbito de la conducción y el reparto, con 3 vacantes, además de ofertas para auxiliares administrativos y bombistas, cada una con 2 puestos.
En el sector de la construcción se incluyen vacantes para primer y segundo oficial de albañilería, capataz, así como para oficiales de climatización, fontanería, soldadura y electricidad.
A ello se suman oportunidades para un especialista en control de plagas, un técnico en reparación de electrodomésticos, un mecánico de vehículos, un electromecánico, un frigorista, un trabajador de línea de lavado y un responsable de producción en lavandería.
Perfiles administrativos y técnicos
En el área administrativa, se ofertan plazas para contable, administrativo contable y administrativo con funciones de asistencia a la dirección. También figura una vacante para responsable de producción en un documental audiovisual.
En cuanto a otros perfiles, se incluyen ofertas para monitores extraescolares en robótica, técnicos de proyectos sociales, fisioterapeutas a domicilio, monitores deportivos, desarrolladores frontend y gestores técnicos comerciales.
Cómo inscribirse a las ofertas de trabajo
La Agencia de Colocación de la Sociedad de Desarrollo, autorizada por el Servicio Canario de Empleo, está especializada en poner en contacto a empresas con personas en búsqueda activa de trabajo.
El portal www.empleasantacruz.com ofrece un servicio gratuito tanto para demandantes de empleo como para empresas interesadas en gestionar vacantes.
Para acceder a las ofertas, es necesario registrarse, cumplimentar los datos del perfil y postularse a aquellas que se ajusten a la experiencia y formación de cada candidato.