el jardÍn

Un corte de pelo, una carretera y el Teide como fondo: el vídeo que indigna a Canarias

Este episodio se suma a otras acciones irresponsables recientes en el Teide, como conducción temeraria o vandalismo
Los vídeos fueron publicados en mayo, pero el debate sigue encendido: un barbero ha utilizado el Parque Nacional del Teide como escenario para realizar cortes de pelo al aire libre, incluso llegando a colocar a un cliente en medio de la carretera, en plena vía de tránsito.

La acción ha generado un aluvión de críticas en redes sociales, tanto por su impacto en el entorno como por el riesgo para la seguridad vial.

Lejos de ser un acto espontáneo captado por terceros, el propio autor difundió los vídeos a través de su cuenta de TikTok, identificada como @belgium.barber.te, lo que sugiere una posible acción promocional.

@belgium.barber.te

Parque Santiago 2 downstairs left is the place to be 🔥💈 #barbershop #barber #fyp #foryoupagе #tenerife #playadelasamericas

♬ Time Travel – Biffuzi

Cortes de pelo en mitad del Parque Nacional

En las imágenes se puede ver al peluquero atendiendo al menos a dos personas, usando como fondo el majestuoso paisaje del Teide.

En un momento del vídeo, una de las escenas más polémicas, el cliente se encuentra sentado en plena calzada, mientras vehículos como quads deben maniobrar para evitar atropellarlo.

El Parque Nacional del Teide, que es Espacio Natural Protegido y Patrimonio Mundial, cuenta con una normativa muy clara que prohíbe cualquier actividad comercial o de ocio no autorizada, especialmente si supone riesgo ambiental o para el tránsito de vehículos.

