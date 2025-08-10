Pierre Loubet arrasa en el Rallye Isla de Los Volcanes y Quintana brilla como mejor canario

Por Pedro González. | El piloto mundialista francés Pierre Loubet se impuso con autoridad en el Rallye Isla de Los Volcanes, a los mandos de un Citroën C3 Rally2 del equipo Sports & You. Loubet dominó la prueba desde el inicio, destacando especialmente en la segunda pasada por el tramo de Teguise, donde marcó un espectacular scratch. Incluso una penalización de diez segundos no fue suficiente para frenar su ritmo, que le permitió doblegar al líder del Campeonato de España de Rallyes de Tierra, el peninsular Gil Membrano, acompañado por Alejandro López, que terminó segundo y refuerza su liderato en el certamen nacional.
La participación canaria tuvo como gran protagonista a Juan Carlos Quintana, que logró un meritorio tercer puesto absoluto, siendo el mejor equipo del archipiélago. A bordo de un Skoda Fabia RS Rally2 del equipo Calm Competición, Quintana llegó al último tramo de 20 kilómetros a solo 8,1 segundos del líder. Sin embargo, una decisión de los comisarios deportivos de no modificar su orden de salida le impidió mantener la segunda plaza, que finalmente quedó en manos de Membrano.
La dureza de la cita quedó patente con 17 abandonos entre los equipos inscritos. Pese a ello, la organización, a cargo del CD Evensport con José Víctor Rodríguez al frente, recibió el reconocimiento y las felicitaciones de todos los participantes por el impecable desarrollo de la prueba.