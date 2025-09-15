La comparsa más laureada del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife actuará en la Fórmula 1: “Ojalá podamos dar suerte a Alonso y Sainz”

El Gran Premio de Azerbaiyán vivirá un ambiente muy especial el próximo fin de semana. Al rugido habitual de los monoplazas se sumará el ritmo y el color del Carnaval de Tenerife, gracias a la presencia de Los Joroperos, la comparsa más laureada de la fiesta chicharrera, que llevará su batucada hasta Bakú como embajadora de una celebración declarada de interés turístico internacional.
Un grupo de 15 integrantes de la batucada partirá este lunes desde San Cristóbal de La Laguna, la única ciudad canaria reconocida como Patrimonio de la Humanidad, para recorrer más de 7.000 kilómetros hasta la capital azerí.
Su misión será contagiar al público con energía y percusión brasileña en un circuito urbano tan singular como espectacular: una mezcla de rectas infinitas y curvas estrechas junto a las murallas del casco histórico.
Los Joroperos animarán durante las jornadas de entrenamientos, la clasificación y la carrera, convirtiendo su participación en un hecho inédito dentro del calendario de Fórmula 1.
No es la primera vez que la comparsa se cruza con el automovilismo. En 2017 sorprendieron con una actuación improvisada en las 24 Horas de Le Mans, mientras que un año antes protagonizaron una singular batucada en pleno vuelo entre Madrid y Tenerife, a 33.000 pies de altura, para promocionar el Carnaval de Santa Cruz de Tenerife.
El presidente de la agrupación, Fernando Hernández, confía en que esta aventura sirva de amuleto para los pilotos españoles. “Ojalá demos suerte a Fernando Alonso y Carlos Sainz. Llevaremos toda nuestra energía para que se sienta la presencia de Canarias en Bakú”, afirmó.
La iniciativa ha sido posible gracias a la colaboración con la empresa italiana International Show Parade, que descubrió a Los Joroperos en una actuación reciente en Francia y decidió apostar por su talento para poner ritmo a uno de los eventos deportivos más seguidos del planeta.