Tenerife estrena la primera “Zona Racing” con simuladores que recrean carreteras de Canarias

El casino de Santa Cruz de Tenerife ha inaugurado este miércoles la nueva “Zona Racing Canarias”, un espacio dedicado a los eSports con simuladores de rally de carácter profesional.
La instalación dispone de dos simuladores de última generación, que reproducen la experiencia de conducción mediante sistemas de movimiento y actualizaciones anuales de software que incluyen tramos de Tenerife y del resto del Archipiélago.
La iniciativa forma parte de un acuerdo de exclusividad en Canarias con la empresa catalana DIGALIX, que organiza campeonatos nacionales e internacionales de eSports. Este convenio abre la posibilidad de que Tenerife albergue fases finales presenciales conectadas en línea con jugadores de distintos países.
La presentación de la primera “Zona Racing Canarias” estuvo presidido por el consejero delegado de Sociedades Públicas, José Marrón, acompañado por el vicepresidente del Cabildo de Tenerife, Lope Afonso, además de otras autoridades civiles, militares, deportivas y del cuerpo consular en la capital.
Marrón señaló que este nuevo espacio está dirigido a los aficionados al automovilismo y destacó que el automovilismo es un deporte que permite la participación en igualdad de condiciones de hombres y mujeres.
Próximas “Zona Racing”
En el acto, el presidente de la Federación Interinsular de Automovilismo, Francisco Negrín, resaltó el valor de incorporar este tipo de formatos y simuladores a la afición del motor en las Islas.
El consejero insular de Cultura y Deportes, José Carlos Acha, recordó proyectos anteriores impulsados por Marrón, como el “Túnel del Arte”, y destacó la vinculación entre ocio, cultura y deporte.
Por último, Afonso agradeció la puesta en marcha de la primera “Zona Racing Canarias”, que se extenderá progresivamente al casino Taoro de Puerto de la Cruz y al casino Playa de las Américas, en Adeje.