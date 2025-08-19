Ni el potaje ni el escaldón: este es el plato típico canario preferido por los turistas (y arrasa al resto)

No es sencillo quedarse con un solo plato típico canario. La gastronomia de las Islas es sumamente rica, por lo que la elección es complicada. Eso sí, turistas y personas que se acercan a Canarias han dictado sentencia y parece que lo tienen muy claro.
No hay duda: cuando los visitantes llegan a las Islas Canarias, hay un plato que conquista paladares y permanece en su memoria. Según diversos estudios y encuestas recientes, las papas arrugadas con mojo emergen como el favorito indiscutible entre los platos locales.
El plato típico canario preferido, las papas arrugadas
Según un informe reciente del CIS, un 73,1 % de los encuestados considera que las papas arrugadas con mojo son el plato más representativo de la gastronomía canaria. Muy por detrás quedaron el potaje canario (13,2 %) y el sancocho (7,6 %).
Muy presentes
Un estudio del sector hostelero canario señaló que las papas arrugadas con mojo estaban presentes en el 100 % de los establecimientos turísticos encuestados. Este dato muestra no solo su popularidad, sino también su omnipresencia en la oferta gastronómica para visitantes, convitiéndolo en el plato típico canario más solicitado.
Receta de papas arrugadas con mojo
Ingredientes (4 personas)
Para las papas arrugadas:
- 1 kg de papas pequeñas canarias (si son negras o bonitas, mejor)
- 250 g de sal gorda marina
- Agua (la justa para cubrir las papas)
Para el mojo rojo (picón):
- 3 dientes de ajo
- 1 o 2 guindillas secas (al gusto de picante)
- 1 cucharadita de comino en grano
- 1 cucharadita de pimentón dulce
- 100 ml de aceite de oliva virgen extra
- 2 cucharadas de vinagre de vino
- Sal gorda al gusto
Para el mojo verde:
- 1 manojo de cilantro fresco
- 2 dientes de ajo
- 1 cucharadita de comino en grano
- 100 ml de aceite de oliva virgen extra
- 2 cucharadas de vinagre de vino
- Sal gorda al gusto
Preparación de este plato típico canario
Papas arrugadas:
- Lava bien las papas, dejándoles la piel.
- Colócalas en una olla amplia con abundante sal gorda (aprox. 250 g por litro de agua).
- Añade agua justo hasta cubrirlas y cuece a fuego medio-alto hasta que estén tiernas (unos 20-25 minutos).
- Escúrrelas y vuelve a ponerlas en la olla, a fuego bajo, moviéndolas hasta que la piel se seque y quede con la típica capa blanca de sal “arrugada”.
Mojo rojo:
- Maja en un mortero (o tritura en batidora) los ajos con la sal, el comino y la guindilla.
- Añade el pimentón, el vinagre y, poco a poco, el aceite hasta emulsionar.
Mojo verde:
- Tritura el cilantro fresco junto con el ajo, el comino y la sal.
- Incorpora el vinagre y, finalmente, el aceite poco a poco hasta que la salsa quede homogénea.