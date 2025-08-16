Las cuatro playas de Tenerife donde podrás llevar a tu perro este verano

Disfrutar del mar sin dejar a tu mascota en casa es posible en Tenerife. Aunque la normativa insular restringe la presencia de animales en la mayoría de zonas de baño, la Isla cuenta con varias playas caninas habilitadas oficialmente, donde los perros pueden correr, jugar y bañarse con total libertad.
El Cabildo de Tenerife y varios ayuntamientos han habilitado espacios específicos para que tanto las mascotas como sus dueños disfruten juntos sin sanciones ni conflictos con otros bañistas.
Tres playas para disfrutar juntos del mar
En la actualidad, son cuatro los municipios que han dado este paso, donde el baño de los canes está permitido:
- Playa El Cabezo (Güímar): situada en la costa este, fue pionera en abrir un tramo exclusivo para mascotas. Es un lugar tranquilo, con fácil acceso y suficiente espacio para que los animales disfruten junto a sus dueños.
- Playa de El Confital (Granadilla de Abona): ubicada en el sur, muy cerca de la Montaña Roja de El Médano, es una de las preferidas por los amantes de los perros gracias a su amplitud y su entorno natural. Aquí, las mascotas tienen un área pensada solo para ellas.
- Playa de El Calla/Las Bajas (Arona): Este tramo del litoral canario destaca por conservar su encanto natural, decorado por la combinación de arena y piedras, junto a la vegetación y la estructura geológica que se han mantenido a lo largo del tiempo. Si decides visitar Las Bajas con tu mascota es importante que recuerdes mantenerla limpia y es que, los dueños son los responsables de recoger sus excrementos, así como de que respeten el ambiente y la convivencia de todos aquellos que quieren disfrutar de la playa.
- Playa de las Gaviotas (Santa Cruz de Tenerife): El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, ha confirmado que durante este año inaugura la primera playa canina de la capital. Ya se ha puesto en marcha el proyecto para acondicionar esta zona del litoral, un rincón singular caracterizado por su arena negra volcánica y los imponentes acantilados que la rodean. Se trata de un enclave perfecto para quienes buscan un ambiente más natural y alejado de las aglomeraciones.
Una demanda creciente
Colectivos animalistas y asociaciones vecinales llevan tiempo reclamando que se amplíe la red de playas para perros, recordando que la Isla cuenta con más de 300 kilómetros de costa y solo estas zonas están habilitadas.
Mientras tanto, los ayuntamientos recuerdan que el uso de estos espacios conlleva responsabilidad y normas básicas de convivencia: recoger siempre los excrementos, llevar la cartilla sanitaria en regla y mantener al animal controlado para evitar incidentes.
Verano con huellas en la arena
Aunque todavía son pocas, estas playas representan una alternativa real para quienes no quieren renunciar al mar en compañía de sus mascotas. Con toallas, juguetes y mucha energía, cada vez son más los dueños que llenan de huellas perrunas la arena de Tenerife.