Un influencer gastronómico, rotundo tras probar los pollos más famosos de Canarias: “Está que lo flipas, muyayo”

Cocituber es uno de los influencers gastronómicos más conocidos de España. Sus vídeos llegan a miles de personas y siempre ha mostrado un especial amor por Canarias. En una de sus últimas grabaciones muestra uno de los lugares en los que se come, para muchos, el mejor pollo de las Islas.
“Voy a probar el pollo más famoso de Tenerife. Desde 1962 llevan haciéndolo con un aderezo secreto“, indica.
El influencer pide “toda la carta” mostrando también su devoción por las “ensaladitas estas tinerfeñas que son la hostia“. Además, destaca “las papas arrugadas con mojo“.
Cocituber destaca “la salsa picante” y recalca que ese tipo de sitios, conocido como el bar de los pollos de Adeje (restaurante Oasis) son de los que le “gustan” mucho. “Esta es, para mí, una de las zonas más bonitas de Tenerife“, recalca.
“Lo recomiendo a todo el mundo”, sentencia, antes de repetir lo “rico que está” y enfatizando en que vale la pena hacer, como él, “muchos kilómetros” solo para comerlo.
@cocituber Me encantan estos sitios, el pollo es una locura de rico, además muy barato, desde 1962 en Adeje (Tenerife), Oasis #PlanesEnTikTok ♬ sonido original – Cocituber
“El pollo está que lo flipas, muyayo”
“Está que lo flipas, muyayo”. Con esta frase, Cocituber ha provocado un verdadero debate tras la publicación de su último vídeo.
El influencer, incluso, pregunta “¿muyayo, no?”, esperando las reacciones que vendrían a partir de pronunciar esa palabra.
“Noooo hombreee que no dicen muyayo!”, señala Esther Cocinillas, otra influencer gastronómica, como avanzadilla a las decenas de comentarios que le recalcan que en Canarias se dice muchacho y no muyayo, como muchos peninsulares aseguran.
“Muyayo ???? … Los canarios decimos MUCHACHOOOO … cociiii cociiii”, advierte otro. Eso sí, todos ellos con muy buen humor y agradeciendo que el pollo de Adeje, para Cocituber, sea tan bueno.