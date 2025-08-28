Canarias ‘se tiñe’ de rojo ante el riesgo muy alto de radiación en los próximos días

La Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias, a través de la Dirección General de Salud Pública del Servicio Canario de la Salud (SCS), ha informado de que el riesgo por radiación ultravioleta (UV) en el Archipiélago se mantiene en nivel muy alto en todas las islas hasta el próximo 1 de septiembre, según los datos de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).
Canarias es la región de España con la mayor radiación UV durante todo el año, lo que obliga a extremar precauciones incluso en días nublados y fuera de la temporada de verano. La exposición también aumenta con la altura.
El Plan de Actuaciones Preventivas de los Efectos de la Exposición a la Radiación Ultravioleta en la Salud establece cinco niveles: bajo, moderado, alto, muy alto y extremo. Cada uno de ellos conlleva recomendaciones específicas.
⚠️ Riesgo muy alto en todos los municipios de Canarias.— CanariaSaludable (@CanSaludable) August 28, 2025
☀️Conoce el #riesgo por radiación ultravioleta solar en #Canarias del 28 de agosto al 1 de septiembre.
Consulta las recomendaciones por radiación UV. @SanidadGobCan @PresiCan @JuventudCanaria @112canarias pic.twitter.com/gehi8NSx19
Riesgos para la salud
Los efectos agudos de la radiación UV incluyen daños en el ADN, quemaduras solares, reacciones fototóxicas y fotoalérgicas, así como inmunodepresión, lo que puede favorecer la reactivación de virus como el herpes labial.
La sobreexposición también aumenta el riesgo de cáncer de piel, entre ellos el basocelular, el espinocelular y, en menor frecuencia pero mayor gravedad, el melanoma.
Asimismo, puede causar daños oculares si no se utiliza protección adecuada. El riesgo se incrementa en personas con piel, ojos y cabello claros, quienes han sufrido quemaduras solares repetidas, mayores de 50 años, personas que toman determinados medicamentos (como antibióticos o anticonceptivos) o aquellos con antecedentes familiares de cáncer de piel.
Recomendaciones ante riesgo extremo
Salud Pública recuerda que el daño solar es acumulativo y que las quemaduras en la infancia o juventud aumentan el riesgo de cáncer años después.
Para reducir la exposición en el actual escenario de riesgo muy alto, se recomienda:
- Evitar en la medida de lo posible la exposición al sol de 11 a 17 horas.
- Usar a diario protector solar de amplio espectro (SPF 50+).
- Permanecer en la sombra en las horas centrales del día.
- Utilizar sombreros de ala ancha, ropa que cubra brazos y piernas y gafas de sol adecuadas.
- Proteger especialmente a menores, mayores y trabajadores en el exterior, que son los grupos más vulnerables.