Raíces bajo la Lava: un documental que recuerda, sana y fortalece al Valle de Aridane

El próximo jueves 18 de septiembre de 2025, en la Plaza de España de Los Llanos de Aridane, se estrenará el documental Raíces bajo la Lava, una obra deobservación íntima sobre el impacto social y emocional de la erupción del volcán en 2021 y el proceso de reconstrucción en el Valle de Aridane, La Palma. Esta fecha, elegida un día antes del cuarto aniversario de la erupción, busca subrayar la memoria, la identidad y la resiliencia de la comunidad palmera.
Raíces bajo la Lava es una producción de la iniciativa privada SomosMG Community, liderada por Francisco Rodríguez Pulido, con realización y dirección de Raúl Jiménez Pastor, de La Finquita Producciones. No cuenta con financiación pública: su desarrollo se ha sustentado mediante un crowdfunding en Verkami, en colaboración con la Asociación Tierra Bonita. Las donaciones incluyen recompensas como los libros Las otras historias del volcán (promovido y editado por ILoveTheWorld) y 85 días, de Dolors Vidal, además de camisetas y talegas solidarias.
El documental reúne testimonios directos de vecinas y vecinos del Valle de Aridane, ofreciendo una mirada humana a la pérdida, el duelo y la reconstrucción tras la devastadora erupción que afectó barrios como Todoque y La Laguna. Los protagonistas exponen, con frases contundentes y cargadas de emoción, el miedo a perder lo que más significaba: “Nunca piensas que el sitio donde naciste y creciste pueda desaparecer así, bajo la lava.”.
La película aborda también la memoria y la identidad: “Aquí estaban nuestras raíces. No sólo perdimos la casa, perdimos nuestro pasado y una parte de nosotros mismos.” En medio de la adversidad, Raíces bajo la Lava muestra la fortaleza vecinal y la solidaridad que emergen cuando la comunidad se une para mirar hacia el futuro: “La verdadera casa es la gente. Y aquí nadie se queda atrás.” El relato alterna imágenes de un paisaje cubierto de ceniza y lava con escenas cotidianas reconstruidas y actos de unión comunitaria, buscando transmitir dignidad, esperanza y la voluntad de contar lo ocurrido a las futuras generaciones.
Una de las ideas centrales del film es conservar la memoria más allá de la destrucción: “Aunque todo esto esté bajo la lava, tenemos el deber de contar lo que fuimos y lo que somos.” Raíces bajo la Lava se plantea como un homenaje a la memoria, la cultura y el espíritu indestructible de los habitantes del Valle de Aridane, y una invitación a mirar al futuro sin olvidar el pasado.
La producción espera contar con el apoyo logístico del Ayuntamiento de Los Llanos de Aridane para el estreno, que tendrá lugar en la Plaza de España. Se ha pedido la colaboración en aspectos como la pantalla LED, el sonido y la disposición de sillas para el público.
El estreno de Raíces bajo la Lava promete convertirse en un hito para entender el sentido de pertenencia en La Palma, la fuerza de las raíces y la capacidad de la comunidad palmera de reconstruirse tras la adversidad. Un estreno que no solo documenta una tragedia, sino que celebra la resiliencia y la memoria que mantienen vivo el alma del Valle de Aridane.
Próximamente podrás ver Raíces bajo la Lava en Atlántico Televisión.