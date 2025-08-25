Ordenan la retirada inmediata de unas populares galletas de chocolate y naranja por presencia de partículas metálicas

La empresa Mondelēz International ha comunicado a FACUA-Consumidores en Acción la retirada preventiva de un lote de galletas Fontaneda Pim’s Naranja debido a la posible presencia de partículas metálicas en un número reducido de unidades.
El lote afectado es el OHT1153212, con fecha de consumo preferente del 30 de abril de 2026 y código de barras 7622201639815.
Según ha informado el fabricante, esta incidencia afecta únicamente a este lote, por lo que el resto de productos de la marca Fontaneda de Mondelēz España no se encuentran implicados.
La compañía ha señalado que, en aplicación de su política de priorizar la seguridad del consumidor, se ha procedido a adoptar medidas de prevención en coordinación con las autoridades competentes y se ha solicitado la retirada de todas las unidades correspondientes al lote señalado.
Se recomienda a las personas que tengan en sus hogares galletas de este lote que no las consuman y las desechen.
Asimismo, quienes dispongan de envases afectados y deseen tramitar su devolución o realizar cualquier consulta pueden dirigirse al Servicio de Atención al Consumidor de Mondelēz a través del teléfono 900 963 248 (de lunes a viernes, de 09:00 a 18:00 horas) o mediante el formulario de contacto disponible en su página web.