Una “actitud sospechosa” alerta a un vecino en Canarias: la Guardia Civil actuó de inmediato

La Guardia Civil del Puesto Principal de Vecindario, en Gran Canaria, ha detenido a un individuo sorprendido in fraganti mientras cometía un robo en el interior de un vehículo en Santa Lucía de Tirajana, en la madrugada del pasado 15 de agosto.
Los hechos ocurrieron sobre las 05:30 horas, cuando un vecino observó a un hombre manipulando un coche en actitud sospechosa y alertó de inmediato a la Guardia Civil, aportando una descripción detallada de la situación.
Una patrulla acudió rápidamente al lugar y, tras entrevistarse con el testigo, localizó al sospechoso agachado en el interior de otro vehículo.
Los agentes hallaron también una bolsa con herramientas escondida en una rampa cercana, presuntamente utilizada para forzar cerraduras y cometer robos en automóviles.
El individuo fue detenido en el acto y trasladado a dependencias policiales. Los objetos sustraídos fueron recuperados, lo que permitió frustrar posibles nuevos robos en la zona.
El arrestado y las diligencias instruidas han sido puestos a disposición del Juzgado de guardia de San Bartolomé de Tirajana.