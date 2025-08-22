Las tres rutas con las que podrás descubrir secretos de La Laguna totalmente gratis

El área de Turismo del Ayuntamiento de La Laguna mantiene hasta finales de septiembre una amplia programación de rutas turísticas, con más de una veintena de actividades que permitirán descubrir el municipio a través de la naturaleza, el patrimonio, la sostenibilidad y la participación ciudadana.
Se trata de la Ruta del Agua de Bajamar, la Ruta Interpretativa de Punta del Hidalgo y el programa Turismo en Positivo, tres iniciativas que ya han registrado lleno en sus primeras convocatorias y que seguirán ofreciendo nuevas experiencias durante las próximas semanas.
La concejal de Turismo, Estefanía Díaz, valoró de forma muy positiva la respuesta de la ciudadanía “las primeras excursiones de estas rutas han estado llenas, lo que demuestra el interés de la gente por conocer y disfrutar de La Laguna de una forma distinta. Son actividades que nos permiten descubrir nuestro patrimonio y nuestro entorno natural desde la cercanía, y que al mismo tiempo generan un impacto muy positivo en la economía local”.
Descubrir La Laguna
El calendario de las actividades previstas para las próximas semanas arranca este sábado, 23 de agosto, con la Ruta Interpretativa de Punta del Hidalgo, que también celebrará recorridos el 30 de agosto y los días 5, 12, 20, 26 y 27 de septiembre. La Ruta del Agua de Bajamar continuará el 24, 29 y 31 de agosto, así como el 5, 7 y 14 de septiembre. Por su parte, el programa Turismo en Positivo desarrollará nuevas experiencias temáticas con las rutas Entre charcos y guanches el 24 de agosto, El Camino de las Lecheras el 30 de agosto, Patrimonio de la Humanidad el 3 de septiembre y Bajamar ecológica el 6 de septiembre.
La Ruta del Agua de Bajamar ofrece un recorrido interpretativo por enclaves de gran valor histórico y natural de este núcleo costero, con variantes familiares, en inglés y adaptadas a colectivos específicos. La Ruta Interpretativa de Punta del Hidalgo combina elementos históricos, naturales y culturales de la localidad, acercando a los participantes a su patrimonio biológico y comunitario. Por su parte, el programa Turismo en Positivo reúne itinerarios por entornos rurales, urbanos y costeros, con acciones complementarias como observación de estrellas, limpieza de senderos, visitas a huertos ecológicos o degustaciones de producto local.
Díaz subrayó el valor añadido de estas actividades: “No se trata solo de pasear o de conocer un espacio, sino de vivir una experiencia que conecta a las personas con su memoria, con la naturaleza y con la comunidad. Queremos que quienes participen se lleven un aprendizaje, un recuerdo y un compromiso con la sostenibilidad y con el cuidado de nuestro municipio”.
Todas las actividades son gratuitas y requieren inscripción previa a través de los canales oficiales de Turismo de La Laguna.