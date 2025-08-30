Las nuevas rutas SlowTours de La Orotava revelan los rincones ocultos que pocos conocen

El Ayuntamiento de La Orotava ha publicado la segunda colección de las rutas autoguiadas La Orotava SlowTours. Mediante estas guías, el Consistorio local invita a explorar y conocer la esencia de enclaves naturales y rincones poco visitados del municipio, pero que son exponentes de la idiosincrasia de la localidad y de su patrimonio natural, cultural, etnográfico e histórico.
La edición de estos nuevos recorridos responde al “éxito de la primera publicación el pasado año”, según explicó el alcalde villero, Francisco Linares, incidiendo en que los cuatro volúmenes publicados en 2024 tuvieron una gran acogida tanto entre turistas como entre residentes de la Isla y de otros puntos de Canarias, apreciándose notablemente en los distintos barrios de las medianías. Por lo que “hemos decidido continuar con otros cuatro núcleos que concitarán el mismo interés que los anteriores ya que, de hecho, así nos lo han reclamado”, apostilló.
La Orotava fue declarada municipio slow, bajo el sello internacional Cittaslow que aboga por la sostenibilidad y la calidad de vida, por lo que además de enfocarse para un turismo de calidad que conozca la localidad de forma tranquila y con el tiempo necesario, descubra también los encantos y numerosos valores que los barrios pueden ofrecer.
Las primeras cuatro autoguías se dedicaron a las zonas de Pinolere-Mamio, Colombo-Aguamansa, Camino de Chasna y Benijos. Esta segunda edición propone recorrer La Florida-Pino Alto, Hacienda Perdida-Barroso, San Antonio-La Quinta y La Perdoma. Un año más, esta iniciativa está impulsada por las concejalías de Patrimonio Cultural y Turismo, y cuenta con la colaboración de la Dirección General de Cultura del Gobierno de Canarias.
La concejala de las áreas, Delia Escobar, subrayó que “mantenemos una estrategia en la que planteamos iniciativas en aquellos enclaves más aislados y desconocidos, como son los numerosos caseríos ubicados en las zonas altas y de medianías además de visibilizar el rico patrimonio a lo largo de todo el municipio”. Las colecciones de estos itinerarios autoguiados se enmarcan en esa estrategia de dinamización económica, social y cultural de los núcleos rurales.
Cada una de las cuatro autoguías propone itinerarios en los que se ofrece una detallada información de cada zona, así como de los puntos de mayor interés patrimonial como haciendas, conjuntos arquitectónicos, templos, ventas o caminos, explicando en cada uno de ellos sus tradiciones, historias y narrativas humanas.
Estas nuevas cuatro autoguías, junto con las anteriores, se podrán consultar en español e inglés y se podrán descargar de forma gratuita en la web municipal, o bien recoger de forma física en la Oficina Municipal de Información Turística.