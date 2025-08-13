Santa Cruz publica el listado de admitidos en las Escuelas Infantiles Municipales

El Ayuntamiento de Santa Cruz, a través de la concejalía de Asuntos Sociales que dirige la edil Charín González, ha publicado el listado provisional de admitidos y no admitidos en Escuelas Infantiles Municipales de Faina (Ofra-Costa Sur) y Tara (Añaza) para el curso escolar 2025-2026, en el que se ofrecen 140 plazas. De esta manera, se abre un plazo de diez días hábiles para que las personas interesadas presenten las alegaciones que estimen oportunas acompañadas de la documentación en la que fundamenten las mismas.
La información de admitidos y no admitidos, así como la documentación que aportar en cada caso se encuentra en el siguiente enlace.
¿Qué son las Escuelas Infantiles Municipales?
Las Escuelas Infantiles de Santa Cruz son centros educativos que imparten el primer ciclo de educación infantil, conforme a los principios de una educación global, integral, personalizada y compensadora, que contribuye al desarrollo de la personalidad, las capacidades y las competencias de niños y niñas de hasta tres años de edad, así como a la conciliación de la vida personal, laboral y familiar de los progenitores o guardadores de hecho, favoreciendo el apoyo a la familia a través de la atención integral de los niños y las niñas.
El área de Asuntos Sociales, Educación y Juventud del Ayuntamiento de Santa Cruz llevará al próximo Pleno Municipal del mes de septiembre la derogación de la ordenanza de las tasas de las Escuelas Infantiles, lo que permitirá que, en 2026, las dos escuelas infantiles con las que cuenta el municipio, Faina y Tara, sean gratuitas para las familias.
Así lo avanzó el alcalde de Santa Cruz, José Manuel Bermúdez, quien apuntó que “con esta iniciativa buscamos eliminar las barreras económicas que aún tienen muchas familias para escolarizar a sus hijos e hijas en las escuelas infantiles municipales, con lo que damos un paso más para garantizar que tengan acceso a estos servicios”.