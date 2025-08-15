alto voltaje

Se cumplen dos años del gran incendio de Tenerife, el más grave de España en 2023

Las llama se propagaron a una velocidad que desbordó a los equipos de extinción
Nueve medios aéreos intervendrán para atacar el incendio forestal de Tenerife
Archivo incendio de Tenerife en 2023. Fran Pallero
Todo comenzó en los altos de Candelaria y Arafo tal noche como la de hoy, 15 de agosto, hace dos años. Las llamas, impulsadas por vientos fuertes, se propagaron a una velocidad que desbordó a los equipos de extinción.

Tal fue así que arrasaron cerca de 15.000 hectáreas en 12 municipios y se convirtió en el incendio forestal más grave de España en 2023 y en el peor de la Isla en los últimos 40 años por la cantidad de masa forestal que ardió y las dificultades que planteó a los medios terrestres y aéreos.

