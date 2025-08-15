TEA proyecta ‘En la corriente’, del cineasta surcoreano Hong Sang-soo

TEA Tenerife Espacio de las Artes proyecta desde hoy viernes y hasta el domingo (19.00 horas) En la corriente (Suyoocheon, 2024), del director surcoreano Hong Sang-soo, quien, además de dirigir y escribir el guion de este trabajo, también es el responsable de su música. La cinta, mejor película en el Festival de Cine de Gijón, cuenta con la actuación de la actriz Kim Min-hee, que gracias a su papel fue premiada en este festival y en el de Locarno.
EL ARGUMENTO
El largometraje sigue a un veterano actor y director que es invitado por su sobrina a dirigir una obra de teatro en un festival universitario femenino. Este drama con toques de teatro, que completa su reparto con Kwon Hae-hyo, Cho Yun-hee, Ha Seong-guk y Park Mi-so, explora las relaciones humanas, la búsqueda de significado y la belleza en lo cotidiano. En la corriente se va a poder ver en versión original, con subtítulos en español.