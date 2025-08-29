La TF-5, a la altura de San Juan de la Rambla, a los ojos de una turista: “Las carreteras son como de…”

Un vídeo publicado en TikTok por Mila (@mila.anei) mientras se encontraba de vacaciones en Tenerife se ha hecho viral tras mostrar un tramo de la TF-5, a la altura de San Juan de la Rambla, que, a ojos de esta turista, recuerda a un paisaje sacado de una película.
En la grabación, realizada desde el interior de un coche, la joven no oculta su sorpresa y comenta: “Las carreteras de Tenerife parecen de Jurassic Park”.
La escena, que refleja la frondosa vegetación que bordea esta zona del norte de la Isla, ha generado un aluvión de reacciones en la plataforma.
@mila.anei #tenerife🇮🇨 #islascanarias #españa #barcelonatiktok #tenerife ♬ original sound – 🤟🏻Jurassic world🤟🏻
Varios usuarios han respondido al vídeo con comparaciones similares. Uno de los comentarios más destacados señala: “Debes de ir a La Gomera, es auténticamente Jurassic Park”, mientras que otro usuario aseguraba: “Tengo años haciendo ese recorrido y nunca lo había visto de esta manera”.
El paisaje del norte de Tenerife, especialmente en municipios como San Juan de la Rambla, suele impresionar a los visitantes por su verde vegetación y abruptos acantilados, lo que explica que algunos lo asocien con escenarios cinematográficos.
El vídeo de Mila se suma así a la lista de vídeos virales que muestran rincones de Canarias con un aire único, reforzando la imagen del Archipiélago como un lugar de paisajes tan espectaculares que parecen de película.