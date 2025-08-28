Conduce por la TF-5 con el maletero abierto: “Esto no es ni medio normal”

Un vídeo publicado en TikTok por la usuaria @nereaglez1421 se ha hecho viral en Canarias tras mostrar una escena insólita en plena autopista TF-5, en dirección Puerto de la Cruz, Tenerife.
En la grabación, tomada desde un vehículo que circulaba detrás, se observa cómo un coche avanza por el carril izquierdo de adelantamiento con el maletero completamente abierto. Lo más llamativo ocurre en la parte trasera: los pasajeros, aparentemente conscientes de la situación, se giran y saludan con la mano al coche de atrás que se encontraba grabando.
El vídeo ha generado multitud de comentarios en redes sociales, con usuarios que destacan el peligro de circular en esas condiciones y otros que se lo toman con humor por la reacción relajada de los ocupantes: “Lo que pasa en la TF-5, no pasa en otras autopistas”.
Este tipo de conductas en carretera pueden poner en riesgo la seguridad vial, ya que un maletero abierto puede obstaculizar la visión de los demás conductores y provocar accidentes. Aunque se desconoce si las autoridades llegaron a intervenir en este caso concreto, la escena se suma a la lista de vídeos virales grabados en la TF-5, una de las autopistas más transitadas de Tenerife.