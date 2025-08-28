el jardÍn

Conduce por la TF-5 con el maletero abierto: “Esto no es ni medio normal”

Conducir por la autopista con el maletero abierto supone un riesgo para la seguridad vial
WhatsAppTelegramRedditLinkedIn

Un vídeo publicado en TikTok por la usuaria @nereaglez1421 se ha hecho viral en Canarias tras mostrar una escena insólita en plena autopista TF-5, en dirección Puerto de la Cruz, Tenerife.

En la grabación, tomada desde un vehículo que circulaba detrás, se observa cómo un coche avanza por el carril izquierdo de adelantamiento con el maletero completamente abierto. Lo más llamativo ocurre en la parte trasera: los pasajeros, aparentemente conscientes de la situación, se giran y saludan con la mano al coche de atrás que se encontraba grabando.

  1. Accidente TF-5Circulaba en zigzag por la TF-5 y acaba ocasionando un accidente múltiple
  2. Así funcionará el sistema de semáforos inteligentes en la TF-5
@nereaglez1421 #jet2holidays #tenerife #autopista ♬ Jet2 Advert – ✈️A7-BBH | MAN 🇬🇧

El vídeo ha generado multitud de comentarios en redes sociales, con usuarios que destacan el peligro de circular en esas condiciones y otros que se lo toman con humor por la reacción relajada de los ocupantes: “Lo que pasa en la TF-5, no pasa en otras autopistas”.

Este tipo de conductas en carretera pueden poner en riesgo la seguridad vial, ya que un maletero abierto puede obstaculizar la visión de los demás conductores y provocar accidentes. Aunque se desconoce si las autoridades llegaron a intervenir en este caso concreto, la escena se suma a la lista de vídeos virales grabados en la TF-5, una de las autopistas más transitadas de Tenerife.

WhatsAppTelegramRedditLinkedIn

TE PUEDE INTERESAR

NOTICIAS RELACIONADAS

HemerotecaHemeroteca
PublicidadPublicidad
EsquelasEsquelas
HemerotecaHemeroteca
PublicidadPublicidad
EsquelasEsquelas