TF-66: la peligrosa carretera en la que adelantar puede costarte la vida

La TF‑66, especialmente entre los kilómetros 1 y 9, en la zona de Guaza (Arona, Tenerife), ha sido identificada como el tercer tramo más peligroso de España para efectuar adelantamientos en carretera convenciona.
Entre los años 2013 y 2022, este tramo de la TF-66 registró un total de seis accidentes con víctimas, que dejaron 3 fallecidos, 7 heridos graves y 2 heridos leves.
¿Por qué es tan peligroso este tramo de la TF-66?
Según un estudio de la Fundación Línea Directa y FESVIAL, el adelantamiento es uno de los factores que más contribuyen a la siniestralidad; solo se sitúan por encima del exceso de velocidad y el consumo de alcohol.
Además, aunque la DGT eliminó los 20 km/h extra permitidos para adelantar a principios de 2022, solo el 19 % de los conductores aprueba esa medida, mientras que un 46 % admite no cumplirla y un 54 % duda de su eficacia.
Un porcentaje significativo de conductores confiesa haber realizado adelantamientos en línea continua o excediendo los límites de velocidad, contribuyendo al peligro.
Usuarios habituales de la TF-66 como “María” describió, en Cope Tenerife, la situación con preocupación: “Se saltan los límites de velocidad, adelantan en línea continua, y hay taxis ilegales”. También denuncian una señalización confusa y una falsa sensación de seguridad en algunas rectas.
El perfil del conductor implicado en accidentes por adelantamiento suele coincidir con un hombre de 30 a 45 años, al volante de un turismo y conduciendo durante el fin de semana o en periodo vacacional.