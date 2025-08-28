‘Walk in Rock’: Tito’s Beach programa el próximo mes una jornada de tributos

El sonido de guitarras eléctricas, el rugir de las baterías y los coros que han marcado a generaciones se dejarán sentir el próximo 20 de septiembre en Tito’s Beach, en Puerto de la Cruz (Camino del Durazno, 65), con la celebración de la primera edición del Walk in Rock, una cita que aglutinará en una sola tarde varias de la mejores creaciones musicales de todos los tiempos.
El encuentro reunirá en un mismo escenario a cuatro destacadas bandas que rendirán homenaje a formaciones esenciales de la historia musical: Coldplay, U2, Queen y The Beatles. Cada grupo ofrecerá un espectáculo centrado en recrear con fidelidad el sonido, la estética y la energía de las formaciones originales.
La música llegará de la mano de Paradise, considerado el mejor tributo a Coldplay de España, Zoo TF (tributo a U2), Kind of Magic (a Queen) y The Beatless Show (a The Beatles), formaciones que durante más de seis horas protagonizarán la cita.
El festival, al aire libre, comenzará a las 18.00 horas. Las entradas, al precio de 20 euros, ya se encuentran disponibles en el sitio web www.titostenerife.com.