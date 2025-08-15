Del sol abrasador a la lluvia con barro: una tormenta inesperada sorprende a Canarias

Canarias ha vivido un día atípico. Al intenso calor y la presencia de calima se ha sumado durante la tarde de este viernes una pequeña tormenta que ha irrumpido desde el sureste en Gran Canaria.
La tormenta ha dejado truenos, lluvia con barro y aparato eléctrico, según informan desde el 112 Canarias.
El fenómeno se asocia a un núcleo convectivo detectado sobre la isla. La calima parece haber favorecido la condensación de nubes medias, originando esta tormenta localizada.
Al calor y la calima en #GranCanaria se ha sumado esta tarde la llegada y el desarrollo de una tormenta desde el SE que, además de truenos, ha dejado precipitaciones en la isla.— 112 Canarias (@112canarias) August 15, 2025
Mucha prudencia y atención en los desplazamientos por carretera‼️ pic.twitter.com/bBLAy0hGGH
Desde los servicios de emergencia se insta a la población a mantener la prudencia en los desplazamientos por carretera.
Aunque se trata de un episodio aislado, su aparición sorprende en una jornada castigada por el calor e intensidad ambiental.