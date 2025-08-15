el tiempo

Del sol abrasador a la lluvia con barro: una tormenta inesperada sorprende a Canarias

Una tormenta con barro y truenos sorprende a las islas en plena jornada de calor y calima. El 112 pide precaución en carretera
Entrada de la tormenta al sureste de Gran Canaria. / 112 Canarias
Canarias ha vivido un día atípico. Al intenso calor y la presencia de calima se ha sumado durante la tarde de este viernes una pequeña tormenta que ha irrumpido desde el sureste en Gran Canaria.

La tormenta ha dejado truenos, lluvia con barro y aparato eléctrico, según informan desde el 112 Canarias.

El fenómeno se asocia a un núcleo convectivo detectado sobre la isla. La calima parece haber favorecido la condensación de nubes medias, originando esta tormenta localizada.

Desde los servicios de emergencia se insta a la población a mantener la prudencia en los desplazamientos por carretera.

Aunque se trata de un episodio aislado, su aparición sorprende en una jornada castigada por el calor e intensidad ambiental.

