La Aemet actualiza la previsión del tiempo en Canarias para este viernes

La previsión meteorológica para este viernes indica que habrá cielos poco nubosos, con nubosidad de evolución en horas centrales sobre las Cañadas (Tenerife) según ha informado la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).
En el norte, por debajo de los 700 a 800 metros, habrá un predominio de los cielos nubosos, especialmente a primeras y últimas horas. También se prevé la compañía de calima ligera en niveles altos.
Las temperaturas sufrirán pocos cambios o irán en ligero descenso en medianías, que tenderá a ser más acusado en los valores mínimos. Las máximas, en cambio, superarán los 30ºC en vertientes sur, este y oeste.
Soplará el alisio moderado con intervalos de fuerte en litoral sureste y extremo noroeste, así como en la vertiente sur de Anaga (Tenerife). En el suroeste, habrá un predominio de las brisas, mientras en cumbres centrales, el viento será moderado del suroeste.
Las Palmas
La previsión meteorológica para este viernes indica que habrá cielos poco nubosos, con intervalos de nubes medias, según ha informado la Aemet.
En el norte, por debajo de 500 a 600 metros, predominio de cielos nubosos, especialmente a primeras y últimas horas. Además, se prevé la compañía de calima ligera, que afectará principalmente a medianías y zonas altas.
Las temperaturas sufrirán pocos cambios o irán en ligero descenso en medianías orientadas al sur y al este, situación que será más acusada en los valores mínimos. Las máximas, por su parte, podrán superarán los 34ºC en estas vertientes, y de forma local en la cuenca de Tejeda.
Soplará el alisio moderado, siendo fuerte en litorales sureste y noroeste. En el suroeste, en cambio, habrá un predominio de las brisas; mientras, en cumbres, viento será flojo de componente este.