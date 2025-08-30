Investigadoras de la ULL buscan cura a una enfermedad ultrarrara: solo hay 250 casos en el mundo

Un equipo de investigadoras de la Universidad de La Laguna (ULL) trabaja en la búsqueda de la cura de una enfermedad renal ultrarrara, llamada Dent-1, de la que hay contabilizados poco más de 250 casos en el mundo.
Esta enfermedad, que está ligada al cromosoma X, es detectada principalmente en varones y las mujeres son portadoras. Aunque aparece en la infancia o la adolescencia, puede progresar hacia una insuficiencia renal terminal en la tercera o cuarta década de la vida del paciente, detalla la ULL en un comunicado.
Clínicamente, se caracteriza por la pérdida urinaria de proteínas de bajo peso molecular (PBPM), hipercalciuria, nefrolitiasis, nefrocalcinosis y, en ocasiones, raquitismo.
Como sucede en la gran mayoría de enfermedades raras, no existe tratamiento y los cuidados se limitan a paliar los síntomas.
Años tras la enfermedad
Elena Ramos Trujillo, profesora del área de Nutrición y Bromatología de la Universidad de La Laguna e investigadora del Hospital de la Candelaria, lleva varios años tras los pasos de esta enfermedad.
En los últimos tiempos ha participado en un estudio que hasta ahora ha generado diversos modelos celulares con el fin de ensayar posibles estrategias terapéuticas, así como un modelo de ratón específico para abordar esta patología.
El de Ramos Trujillo es laboratorio de referencia para el diagnóstico molecular de la enfermedad de Dent-1 a través de la plataforma RenalTube, y fue de ese modo como pudo identificar la mutación p.V523del en el gen Clcn5 en Nacho, un niño catalán con un fenotípico especialmente severo de la enfermedad.
Su familia contactó con el equipo de investigación desde que recibió el diagnóstico y creó la Asociación Española para la Enfermedad de Dent (ASDENT) para recabar fondos para la investigación.
Mutación p.V523del en el gen Clcn5
El ratón knock‑in (KI) utilizado en esta investigación posee la mutación p.V523del en el gen Clcn5, detectada por el grupo de investigación de la ULL, y que concuerda con los síntomas que genera la enfermedad de Dent-1.
Se han ensayado en este modelo animal diversos compuestos ya aprobados para su uso en humanos, en una estrategia de reposicionamiento de fármacos que permita acelerar la traslación a la práctica clínica de los resultados del grupo investigador.
“Hasta la fecha hemos identificado tres moléculas capaces de disminuir significativamente la PBPM y algunas de las otras características clínicas de la enfermedad, como la pérdida urinaria de calcio y fosfato“, explica Elena Ramos.
El trabajo con una de estas moléculas, el ácido 3‑indol‑propiónico (IPA), es el estudio más reciente realizado, y ha sido desarrollado por Carolina González Navasa como parte de su tesis doctoral, dirigida por los doctores José David Machado Ponce, del área de Farmacología de la Universidad de La Laguna, y la propia Elena Ramos Trujillo.
Un trabajo premiado
Este trabajo fue galardonado recientemente con el Premio José Simón González a la mejor comunicación oral en el XLVIII Congreso Nacional de la Asociación Española de Nefrología Pediatrica (AENP) celebrado el pasado mayo en Santa Cruz de Tenerife.
Este trabajo se desarrolla principalmente en la Unidad de Investigación del Hospital de la Candelaria por el grupo dirigido por los doctores Félix Claverie Martín y Elena Ramos Trujillo, cuya línea de investigación se denomina ‘Enfermedades renales hereditarias y alteraciones del pre-ARNm’.
También se ha contado con la colaboración y financiación de la Universidad de La Laguna a lo largo de los años a través de diferentes contratos de investigación y de formación predoctoral, así como con el apoyo y el asesoramiento científico del personal de Estabulario y Animalario de la institución académica, especialmente su directora María Rosa Arnau.
Esta línea de investigación cuenta con el respaldo y financiación de ASDENT, así como de la Universidad de La Laguna, la Fundación Canaria Instituto de Investigación Sanitaria de Canarias (FIISC); el Instituto de Salud Carlos III (ISCIII), la Dent Disease Foundation (DDF) de Estados Unidos y la Agencia Canaria de Investigación, Innovación y Sociedad de la Información (ACIISI) en colaboración con el Fondo Social Europeo Plus.