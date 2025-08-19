Detenido un hombre en Santa Cruz de Tenerife por violencia de género: tenía órdenes de busca en tres juzgados

Agentes de la Policía Nacional han detenido en Santa Cruz de Tenerife a un hombre acusado de un presunto delito de malos tratos habituales en el ámbito de la violencia de género, según ha informado el cuerpo policial.
La investigación se inició tras la denuncia de la víctima, quien relató a los agentes haber sufrido agresiones físicas continuadas, así como amenazas graves contra ella y su familia, además de episodios de acoso y control por parte de su pareja.
El detenido presentaba un perfil que lo calificaba como individuo peligroso, ya que podría encontrarse en posesión de armas de fuego, armas blancas y dos perros catalogados como de raza peligrosa.
Ante la imposibilidad de localizarlo inicialmente, los agentes comprobaron que contaba con tres requisitorias judiciales procedentes de diferentes juzgados por la presunta comisión de varios delitos.
La autoridad judicial competente autorizó entonces la entrada y registro en su domicilio, lo que permitió desplegar un dispositivo especial en el que participaron varias unidades.
La operación concluyó con la localización y detención del investigado, que fue puesto a disposición judicial. Tras su comparecencia, se decretó su ingreso en prisión preventiva.
La Policía Nacional recuerda la importancia de denunciar cualquier hecho relacionado con la violencia de género o las agresiones sexuales.