Dos detenidos en Tenerife en un solo día por violencia de género

Ambos fueron arrestados en el mismo municipio
Policía Local. DA
La Policía Local de Arona detuvo el pasado viernes, 15 de agosto, a dos hombres por presuntos delitos de violencia de género en distintos puntos del municipio.

La primera intervención se produjo en Las Galletas, a las 15:43 horas, donde los agentes arrestaron a un hombre de 44 años tras acudir al requerimiento de un familiar de la víctima. El propio detenido reconoció haber agredido a su pareja.

La segunda actuación tuvo lugar a las 20:55 horas en la zona de Altavista, donde un hombre de 71 años fue arrestado tras la llamada de la víctima.

En ambos casos, los detenidos fueron trasladados a reconocimiento médico y, posteriormente, conducidos a dependencias policiales para la instrucción de las diligencias correspondientes.

