Dos detenidos en Tenerife en un solo día por violencia de género

La Policía Local de Arona detuvo el pasado viernes, 15 de agosto, a dos hombres por presuntos delitos de violencia de género en distintos puntos del municipio.
La primera intervención se produjo en Las Galletas, a las 15:43 horas, donde los agentes arrestaron a un hombre de 44 años tras acudir al requerimiento de un familiar de la víctima. El propio detenido reconoció haber agredido a su pareja.
La segunda actuación tuvo lugar a las 20:55 horas en la zona de Altavista, donde un hombre de 71 años fue arrestado tras la llamada de la víctima.
En ambos casos, los detenidos fueron trasladados a reconocimiento médico y, posteriormente, conducidos a dependencias policiales para la instrucción de las diligencias correspondientes.