Von der Leyen anuncia la suspensión del acuerdo comercial UE-Israel

"Soy consciente de que será difícil obtener mayorías. Y sé que cualquier medida será excesiva para algunos", ha admitido
La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha anunciado la suspensión parcial del Acuerdo de Asociación comercial entre la Unión Europea e Israel.

“Soy consciente de que será difícil obtener mayorías. Y sé que cualquier medida será excesiva para algunos”, ha admitido en su comparecencia ante el pleno del Parlamento Europeo en Estrasburgo (Francia).

Además, ha anunciado la suspensión del apoyo bilateral a Israel y la detención de todos los pagos en estas áreas, “sin que ello afecte a la labor con la sociedad civil israelí”. También propondrá sanciones contra los ministros extremistas y los colonos violentos.

