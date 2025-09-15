el tiempo

La Aemet actualiza la previsión del tiempo en Canarias: cuatro islas en aviso amarillo

La Agencia Estatal de Meteorología prevé temperaturas de entre 32ºC y 34ºC en diversos puntos del Archipiélago
La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado varios avisos amarillos en Canarias para este lunes, 15 de septiembre, debido a la previsión de rachas de viento de hasta 70 km/h y temperaturas máximas de 34 grados.

El viento de componente este continuará afectando hasta la medianoche de este lunes a varios puntos del Archipiélago:

Zonas bajo aviso

  • Cumbres de La Palma (especial incidencia en el municipio de El Paso).
  • La Gomera, sobre todo en zonas altas y vertientes sureste y oeste.
  • El Hierro, especialmente en cumbres y vertientes expuestas.
  • Tenerife, en las vertientes este, sur y oeste, principalmente en medianías y zonas altas.

Avisos por altas temperaturas

A partir de las 11:00 horas del lunes y hasta las 19:59, se esperan temperaturas de hasta 34ºC en Gran Canaria, lo que ha motivado la activación de avisos amarillos en dos áreas:

  • Cumbres de Gran Canaria, con especial incidencia en la cuenca de Tejeda.
  • Este, sur y oeste de la Isla, incluidas las medianías orientadas hacia el sur y el oeste.

Estos avisos amarillos forman parte del sistema de información meteorológica que alerta de fenómenos que, aunque no extremos, pueden tener cierta peligrosidad en actividades cotidianas o en áreas concretas del Archipiélago.

La previsión del tiempo en Canarias para este lunes

La previsión meteorológica para este lunes indica que habrá cielos poco nubosos o despejados, con presencia de nubes altas en la mañana y calima ligera en altura en la segunda mitad del día, según ha informado la Aemet.

En el norte, habrá intervalos nubosos, que tenderán a despejarse con el día. En el nordeste, estará nuboso por debajo de los 600 – 800 metros.

Las temperaturas sufrirán pocos cambios o en ligero ascenso de las máximas en medianías de la vertiente sur. No se descartan que localmente se puedan alcanzar los 32ºC en zonas de las vertientes oeste, sur y sudeste.

El viento, por su parte, soplará moderado del nordeste con intervalos de fuerte en vertiente sureste, extremo noroeste y vertiente sur del área metropolitana, donde no se descartan rachas muy fuertes, más probables en la vertiente sureste. En cumbres, habrá viento moderado del sudeste. Mientras, en el oeste, predominarán las brisas.

Las Palmas

La previsión meteorológica para este lunes indica que habrá cielos despejados. Mientras, en el norte, habrá cielos nubosos por debajo de los 500-700 metros, que abrirán a claros con el día, según ha informado la Aemet.

Además, se prevé la compañía de calima en altura durante la segunda mitad del día.

Las temperaturas mínimas sufrirán pocos cambios, si bien las máximas irán en ligero ascenso en el interior, especialmente en las vertientes sur y oeste. Así, se podrán alcanzar los 34 °C en el interior de las vertientes oeste, sur y sudeste, así como en la cuenca de Tejeda.

El viento soplará moderado del nordeste, con intervalos de fuerte en vertientes sureste y oeste, donde no se descartan rachas muy fuertes. En medianías y cumbres, soplará moderado de componente este. En costas suroeste, predominarán las brisas.

