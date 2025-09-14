El Gobierno de Canarias declara una alerta y tres prealertas que afectan desde hoy a las Islas

El Gobierno de Canarias, a través de la Dirección General de Emergencias, ha declarado varias situaciones de prealerta y alerta en las Islas a partir de este domingo 14 de septiembre y el lunes 15, en aplicación de los planes de emergencias autonómicos y tras la información recibida de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) y otras fuentes disponibles.
Prealerta por viento
Desde las 18:00 horas del domingo 14, se declara la prealerta por viento en todo el Archipiélago.
- Tenerife: Macizo de Teno, Santiago del Teide, Granadilla, Arico, Fasnia, Güímar, Arafo, Candelaria, El Rosario, La Laguna y Santa Cruz de Tenerife.
- La Palma: Mazo, Fuencaliente, El Paso, Garafía y zonas altas de Puntagorda y Tijarafe.
- El Hierro.
- La Gomera: Vallehermoso, Valle Gran Rey, Alajeró y San Sebastián de La Gomera.
- Gran Canaria: Gáldar, Agaete, Artenara, Tejeda, la costa de La Aldea y el litoral de Santa Lucía de Tirajana, Agüimes, Ingenio y Telde.
- Fuerteventura: Pájara, Tuineje, Betancuria y la mitad oeste de Puerto del Rosario.
- Lanzarote: Yaiza, Teguise, Arrecife y la costa oeste de Haría.
La previsión indica viento del nordeste moderado a fuerte, con probables rachas muy fuertes que podrán alcanzar o superar los 50-70 kilómetros por hora.
Prealerta por fenómenos costeros
También desde las 18:00 horas del domingo 14, se activa la prealerta por fenómenos costeros en las islas occidentales y Gran Canaria:
- Tenerife: costa de Buenavista del Norte y tramo de Candelaria a San Miguel de Abona en el sureste.
- La Palma: litoral de Garafía, Fuencaliente y Mazo.
- El Hierro: costa oeste y sureste.
- La Gomera: litoral noroeste y este-sureste.
- Gran Canaria: litoral de Gáldar, Agaete, Artenara, La Aldea, Santa Lucía de Tirajana, Agüimes e Ingenio.
- Además, se verá afectada la altamar entre las islas de mayor relieve.
La previsión señala viento del nordeste de fuerza 6-7 (39-61 kilómetros por hora), con rachas que podrían llegar a 50-70 kilómetros por hora, fuerte marejada y mar de fondo del norte de 1-2 metros, así como oleaje combinado que alcanzará los 2-2,5 metros.
Prealerta por altas temperaturas
A partir de las 11:00 horas del lunes 15 de septiembre, se declara la prealerta por temperaturas máximas en Gran Canaria.
- Ámbito: medianías del norte, la cumbre y las vertientes este, sur y oeste de la Isla.
Se prevé un episodio de calor con temperaturas que probablemente alcancen o superen los 30-34 grados, acompañado de calima en altura.
Alerta por riesgo de incendios forestales
De forma paralela, desde las 10:00 horas del lunes 15, se activa la alerta por riesgo de incendios forestales en Gran Canaria.
- Ámbito: zonas situadas por encima de los 400 metros de altitud.
Las condiciones previstas son temperaturas máximas de 30-34 grados, inversión térmica por debajo de 600 metros, humedad relativa igual o inferior al 30 % a partir de 700-800 metros y viento del este y sureste flojo a moderado en medianías, zonas altas y cumbre.
Se mantiene en vigor en Tenerife, La Palma, La Gomera y El Hierro la declaración de prealerta por riesgo de incendios forestales emitida el pasado 1 de junio de 2025.