Canarias, bajo aviso amarillo: la Aemet adelanta lo que ocurrirá en las próximas horas

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado avisos amarillos por viento, fenómenos costeros y temperaturas máximas que afectarán a varias islas del Archipiélago entre este domingo 14 y el martes 16 de septiembre.
Domingo 14
Desde las 18:00 horas de este domingo y hasta las 23:59 horas del lunes 15, se esperan rachas de viento de hasta 70 kilómetros por hora en:
- Tenerife: vertiente sureste.
- La Palma: especialmente en la zona de El Paso.
- La Gomera y El Hierro: zonas altas y vertientes sureste y oeste.
En el mismo intervalo se declara el riesgo por fenómenos costeros en:
- Tenerife: este, sur y oeste.
- La Palma: oeste.
- La Gomera.
- El Hierro.
- Gran Canaria: este, sur y oeste.
Las previsiones señalan viento del noreste de 50 a 61 kilómetros por hora (fuerza 7) en el sureste y oeste de Gran Canaria, canal Anaga-Agaete, sureste de Tenerife, noroeste de La Gomera, norte de El Hierro y extremo sur de La Palma.
Lunes 15
Durante toda la jornada continuará el aviso por viento, con rachas de hasta 70 kilómetros por hora en las mismas islas y zonas afectadas.
Asimismo, hasta las 02:59 horas del lunes se mantiene el aviso por fenómenos costeros en el este, sur y oeste de Gran Canaria, el oeste de La Palma, La Gomera, El Hierro y el este, sur y oeste de Tenerife. En estas áreas, el viento del noreste alcanzará entre 50 y 61 kilómetros por hora (fuerza 7).
Ese día también se activa el aviso por temperaturas máximas en Gran Canaria, con valores de hasta 34 grados en cumbres y en el este, sur y oeste, afectando a la cuenca de Tejeda y a medianías orientadas al sur y oeste. El horario previsto es de 11:00 a 19:59 horas.
Martes 16
En la madrugada y primeras horas del martes, hasta las 07:59 horas, se mantendrán las rachas de viento de 70 kilómetros por hora en Tenerife, La Palma, La Gomera y El Hierro.
Ese día también persistirán las altas temperaturas, cuyo aviso se entiende a la provincia occidental:
- Tenerife: hasta 34 ºC en el norte y en el este, sur y oeste.
- La Palma: hasta 34 ºC en cumbres y en el oeste.
- La Gomera: hasta 34 ºC.
- El Hierro: hasta 34 ºC.
- Gran Canaria: hasta 36 ºC en cumbres y en el este, sur y oeste; hasta 34 ºC en el norte.
Las zonas más afectadas serán las medianías orientadas al sur y al oeste, además de la cuenca de Tejeda en Gran Canaria.