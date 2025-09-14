el tiempo

Canarias, bajo aviso amarillo: la Aemet adelanta lo que ocurrirá en las próximas horas

Toda la provincia occidental se verá afectada
La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado avisos amarillos por viento, fenómenos costeros y temperaturas máximas que afectarán a varias islas del Archipiélago entre este domingo 14 y el martes 16 de septiembre.

Domingo 14

Desde las 18:00 horas de este domingo y hasta las 23:59 horas del lunes 15, se esperan rachas de viento de hasta 70 kilómetros por hora en:

  • Tenerife: vertiente sureste.
  • La Palma: especialmente en la zona de El Paso.
  • La Gomera y El Hierro: zonas altas y vertientes sureste y oeste.

En el mismo intervalo se declara el riesgo por fenómenos costeros en:

  • Tenerife: este, sur y oeste.
  • La Palma: oeste.
  • La Gomera.
  • El Hierro.
  • Gran Canaria: este, sur y oeste.

Las previsiones señalan viento del noreste de 50 a 61 kilómetros por hora (fuerza 7) en el sureste y oeste de Gran Canaria, canal Anaga-Agaete, sureste de Tenerife, noroeste de La Gomera, norte de El Hierro y extremo sur de La Palma.

Lunes 15

Durante toda la jornada continuará el aviso por viento, con rachas de hasta 70 kilómetros por hora en las mismas islas y zonas afectadas.

Asimismo, hasta las 02:59 horas del lunes se mantiene el aviso por fenómenos costeros en el este, sur y oeste de Gran Canaria, el oeste de La Palma, La Gomera, El Hierro y el este, sur y oeste de Tenerife. En estas áreas, el viento del noreste alcanzará entre 50 y 61 kilómetros por hora (fuerza 7).

Ese día también se activa el aviso por temperaturas máximas en Gran Canaria, con valores de hasta 34 grados en cumbres y en el este, sur y oeste, afectando a la cuenca de Tejeda y a medianías orientadas al sur y oeste. El horario previsto es de 11:00 a 19:59 horas.

Martes 16

En la madrugada y primeras horas del martes, hasta las 07:59 horas, se mantendrán las rachas de viento de 70 kilómetros por hora en Tenerife, La Palma, La Gomera y El Hierro.

Ese día también persistirán las altas temperaturas, cuyo aviso se entiende a la provincia occidental:

  • Tenerife: hasta 34 ºC en el norte y en el este, sur y oeste.
  • La Palma: hasta 34 ºC en cumbres y en el oeste.
  • La Gomera: hasta 34 ºC.
  • El Hierro: hasta 34 ºC.
  • Gran Canaria: hasta 36 ºC en cumbres y en el este, sur y oeste; hasta 34 ºC en el norte.

Las zonas más afectadas serán las medianías orientadas al sur y al oeste, además de la cuenca de Tejeda en Gran Canaria.

