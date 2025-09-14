Canarias superará los 30 grados este domingo, pero no es el único fenómeno que afectará con intensidad

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para este domingo en Canarias cielos poco nubosos en general, con intervalos en el norte y nordeste de las islas, especialmente por debajo de los 700-900 metros.
Las temperaturas se mantendrán con pocos cambios, aunque se espera un ligero ascenso en medianías de la vertiente sur, donde no se descarta que se alcancen los 30-32 grados en puntos de las vertientes oeste, sur y sudeste de algunas islas. En el interior de Gran Canaria podrían llegar hasta los 34 grados.
El viento soplará del nordeste, moderado con intervalos de fuerte, y con probables rachas muy fuertes en la vertiente sureste, extremo noroeste y zonas del área metropolitana de Tenerife, así como en cumbres y laderas expuestas de otras islas. En el oeste predominarán las brisas.
En el mar se espera componente noreste fuerza 5 o 6, ocasionalmente 7 al noroeste y sureste durante la madrugada, con marejada o fuerte marejada. Al suroeste, variable 1 a 3 con mar rizada, y mar de fondo del norte con olas de 1 a 2 metros.
El tiempo en Canarias por islas
- Tenerife: intervalos nubosos en el norte, que tenderán a despejar durante el día. Nuboso en el nordeste por debajo de los 700-900 metros. Máximas cercanas a los 30 ºC en vertientes sur, oeste y sudeste.
- Santa Cruz de Tenerife: 23/29 ºC.
- La Palma: intervalos nubosos en el norte y este por debajo de 800 metros, con claros al mediodía. Máximas cercanas a los 30 ºC en medianías y zonas bajas del oeste.
- Santa Cruz de La Palma: 23/27 ºC.
- La Gomera: poco nuboso en general, salvo intervalos en el norte por debajo de los 800 metros. Viento con intervalos de fuerte y probables rachas muy fuertes en cumbres y laderas.
- San Sebastián de La Gomera: 24/27 ºC.
- El Hierro: intervalos nubosos en el norte por debajo de los 800 metros, tendiendo a despejarse durante el día. Viento con intervalos de fuerte y posibles rachas muy fuertes en la vertiente sureste y extremo oeste.
- Valverde: 17/20 ºC.
- Gran Canaria: nuboso en el norte por debajo de los 700 metros y despejado en el resto. Podrán alcanzarse hasta 34 ºC en zonas del interior sur, sureste y oeste.
- Las Palmas de Gran Canaria: 23/26 ºC.
- Fuerteventura: predominio de cielos despejados, con intervalos en litorales este y oeste al inicio y final de la jornada. En el interior sureste se esperan máximas de 30-32 ºC.
- Puerto del Rosario: 21/29 ºC.
- Lanzarote: cielos despejados en general, con intervalos en el norte de madrugada y al final del día. Máximas en ascenso en el interior sur, hasta 30-32 ºC.
- Arrecife: 22/30 ºC.