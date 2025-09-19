Noche ‘infernal’ en Canarias: la Aemet registra las 10 temperaturas más altas de España en las Islas

Canarias ha vivido una noche ‘infernal’. De hecho, los valores registrados en las estaciones de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) en las Islas han sido los más elevados del país, con Maspalomas a la cabeza.
El municipio del sur de Gran Canaria rozó los 35ºC a las 04.00 de la mañana de este viernes.
Pájara (Fuerteventura), La Aldea de San Nicolás (Gran Canaria), Anaga (Tenerife), Agüímes (Gran Canaria), aeropuerto de Gran Canaria, Yaiza (Lanzarote) y San Bartolomé de Tirajana y Mogán (Gran Canaria) completan el top ten de temperaturas más altas en España en las últimas horas.
|Estación
|Provincia
|Hora
|°C
|Datos hasta
|Maspalomas, C. Insular Turismo
|Las Palmas
|04:00
|34.9
|09:00
|Pájara
|Las Palmas
|05:00
|34.1
|09:00
|La Aldea de San Nicolás, Tasarte
|Las Palmas
|03:30
|33.8
|09:00
|Maspalomas
|Las Palmas
|03:50
|33.6
|09:30
|Anaga
|Santa Cruz de Tenerife
|07:00
|33.6
|07:00
|Agüimes
|Las Palmas
|04:20
|33.5
|09:00
|Gran Canaria Aeropuerto
|Las Palmas
|02:30
|33.2
|09:30
|Yaiza Playa Blanca
|Las Palmas
|08:30
|33.1
|09:00
|San Bartolome Tirajana, El Matorral
|Las Palmas
|03:20
|33.0
|09:00
|Mogán, Puerto
|Las Palmas
|03:30
|33.0
|09:30
La previsión de la Aemet para este viernes
Las altas temperaturas y el polvo en suspensión activarán este viernes los avisos en un total de once provincias, con máximas de 38ºC y Gran Canaria, Lanzarote y Fuerteventura en nivel naranja (importante) por calor, con máximas de 37ºC, según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET).
Los avisos por altas temperaturas se mantienen activos en La Palma, La Gomera, El Hierro, Tenerife, Guipúzcoa, Vizcaya, Orense, Badajoz, Cáceres, Cantabria (Liébana), Cuenca, Córdoba, Jaén y Sevilla.
Asimismo, las temperaturas máximas de 38ºC se darán en las provincias de Badajoz, Córdoba, Jaén y Sevilla.